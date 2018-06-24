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Oy verme işlemleri sona erdi! 2018 seçim sonuçları az sonra sozcu.com.tr’de

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle sona eren oy verme işleminin ardından oy sayma işlemleri başladı. 2018 seçim sonuçları az sonra sozcu.com.tr'de olacak.

android-time 17:01 24 Haziran 2018
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Oy verme işlemleri sona erdi! 2018 seçim sonuçları az sonra sozcu.com.tr’de
Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle sona eren oy verme işleminin ardından oy sayma işlemleri başladı. 2018 seçim sonuçları az sonra sozcu.com.tr'de olacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere 180 bin 65 sandıkta saat 08.00-17.00 arasında oy kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran’da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran’da tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oyların sayılmasına başlandı. Yayın yasağı kalkar kalkmaz sonuçları Sözcü.com.tr’de canlı olarak sizinle paylaşacağız. Anadolu Ajansı’nın yanı sıra CHP’nin öncülük ettiği Millet Ajansı’nın seçim sonuçlarını da sozcu.com.tr’den takip edebilirsiniz.

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Son güncelleme: android-time 17:1724.06.2018
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