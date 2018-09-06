Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, Ankara’da adalet arıyor.

On beş aydır Maltepe Cezaevi’nde tecrit koşullarında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi gazeteci Oya Berberoğlu, Türkiye Kamu Başdenetçisi hukukçu Şeref Malkoç’u makamında ziyaret etti. Önceki günkü görüşmeye ilişkin Berberoğlu şunları söyledi:

“Nezaket ziyaretiydi. Kendileri görevi itibariyle bir nevi ‘halkın avukatı', şikâyetleri değerlendirici, sorunlara çözüm bulucudur. Hukukçu da olduğu için Sayın Malkoç ile Enis’in durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundum. Yargı kendisinin görev alanı dışında olsa da hukuki sorunu ilk ağızdan anlatmak istedim. Çok yararlandım. Sayın Malkoç’a zaman ayırdığı için teşekkür ederim.”

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Oya Berberoğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu da makamında ziyaret etti. Berberoğlu, “Çok verimli, sohbet oldu. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan bir an önce kurtulacağına olan inancımla; iktidarıyla, muhalefetiyle dayanışma içinde, güzel yarınlar diliyorum. Hukukun üstünlüğü, tarafsız ve bağımsız yargının realize olacağını umuyorum. Enis’in de ivedilikle özgürlüğüne kavuşmasını bekliyorum” diye konuştu.