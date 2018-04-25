Oyuncu Adnan Koç’a 90 yıla kadar hapis istemi

Ataşehir’de bir kafede düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınan ve polise direndikleri için tutuklanan oyuncu Adnan Koç ile kardeşleri hakkında 90’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Ataşehir'de, 15 Mart 2018'de uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç ile karakola giderek kargaşa çıkardığı iddia edilen Şehymus Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında takip altında bulunan Sinan Bozburun, şüpheli Adnan Koç ile Ataşehir'de bir kafede buluştu. Şüpheli Sinan Bozburun Adnan Koç'a para karşılığında uyuşturucu maddeleri verdi. Şüpheli Adnan Koç elindeki maddeleri cebine koyarak kafeye girerken, Sinan Bozburun aracı ile mekandan ayrıldı.

POLİSİN KİMLİĞİNİ ALDI

Uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştiğine dair oluşan kuvvetli şüphe üzerine müşteki polis memurları S.İ., E.H., Z.M.D. ve M.K. kafeye girdi. Yapılan arama sonucunda şüpheli Adnan Koç'un cebinde 4 poşet uyuşturucu madde bulundu. Ardından şüphelilerden Adnan Koç polis aracına bindirilirken, Ahmet ve Mehmet Hayri Koç da Adnan Koç'un kaçmasını sağlamak için polis memurlarına sözlü olarak mukavemet göstererek hakaret etti. Mehmet Hayri Koç, kimliğini gösteren polisin kimliğini el çabukluğu ile çekip aldı.

POLİSİN SİLAHINI ZORLA ALDI

Müşteki polislerin Mehmet Hayri Koç'a müdahale etmek için araçtan inmesi üzerine Adnan Koç ve Ahmet Koç yalnız kalan müşteki polis memuru S.İ.'yi darp etmeye başladı. Müşteki E. H.'nin destek için gelmesi üzerine Ahmet Koç, buradan ayrılarak yardım etmek amacıyla kardeşi Mehmet Hayri Koç'un yanına gitti. Ahmet ve Mehmet Hayri Koç'un polis memuru M.K.'ye saldırmak için koştukları sırada, polis memuru M.K., dur ikazı yaparak havaya iki kez uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine aldırmayan Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç, yere düşürdüğü ve darp etmeye başladığı polis memuru M.K.'nin silahını zorla aldı.

İKİ KEZ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ

Şüpheli Ahmet Koç, silahla dolduruş yapma hamlesinde bulundu. Şüpheli Ahmet Koç, müşteki S.İ.'nin kafasına silah kabzası ile vurdu.Polis memuru M.K.'dan zorla aldığı silahla ateş ederek müştekiler S.İ. ve E.H.'yi öldürmeye teşebbüs etti. Müşteki polis memuru E.H.'nin de silahını alan Ahmet Koç, müşteki polisler S.İ. ve E.H.'ye ateş ederek ikinci kez öldürmeye teşebbüs etti.

POLİSLERİN KAFALARINA SİLAH DAYADILAR

Şüpheli Adnan Koç olay yerine gelen müşteki polis Z.M.D.'yi “silahını indir yoksa bunları vururum” diyerek tehdit etti. Şüpheli Ahmet Koç, polis memuru Z.M.D.'nin vücudunun üst kısmını hedef alarak ateş etti ancak silahın ateş almadı. Arkadaşlarının can güvenliğini düşündüğü için silahını şüphelilere doğrultmayan Z.M.D.'nin yanına giden Ahmet ve Mehmet Hayri Koç, Z.M.D.'yi yere yatırarak darp etti ve silahı ensesine dayayarak zorla bekletti. Olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.

POLİSLERİN KIYAFETİNDE KAN LEKESİ

Öte yandan iddianamede, polis memurlarının yaralandığı ve kıyafetlerinde bariz şekilde kan görüldüğü bilgisine yer verilirken, bir süre sonra polis merkezinin önüne gelen diğer şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı'nın müşteki polis memurları S.B. ve Z.H.'ye yüksek sesle küfür ederek kargaşa çıkarmaya çalıştıkları anlatıldı.

TOPLAMDA 90 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tutuklu şüpheliler Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç için ayrı ayrı “suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs”, “zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret”, “zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme”, “zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından toplam 45 yıl 3 ay 15 günden 90 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Hayri Koç için ayrıca “kamu malına zarar vermek” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar ceza istendi.

Adnan Koç'un tutuksuz yargılanan kardeşi Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında ise, “kasten yaralama”, “zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret”, “zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme”, “cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama” suçlarındın 5 yıldan 24 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.