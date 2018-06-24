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Oyunu kullanan Bahçeli’ye Suruç’taki görüntüler soruldu

MHP lideri Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı. Burada bir açıklama yapan Bahçeli'ye, "Suruç'ta, sandıklara belirsiz kişilerce zarflar içinde oy atılma görüntüleri ortaya çıktı, ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

android-time 12:29 24 Haziran 2018
Haberler Gündem
MHP lideri Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı. Burada bir açıklama yapan Bahçeli'ye, "Suruç'ta, sandıklara belirsiz kişilerce zarflar içinde oy atılma görüntüleri ortaya çıktı, ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:
“Milletimiz açısından önemli bir gündür. Devletimize, milletimize, cumhuriyetimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki huzur ve güven ortamında yeni bir döneme Türkiye girecektir. Bütün siyasi partilere, adaylarına başarılar diliyorum.”

Bahçeli, Şanlıurfa’da yaşanan olaylarla ilgili olarak şunları söyledi:”Hiçbir bilgi sahibi değilim ancak sayın İçişleri Bakanı ve diğer yetkili kuruluşların sorumluları gerekli her türlü tedbiri aldı. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır, sağlıklı bir seçim ortaya çıkaracaktır.”

 

Son güncelleme: android-time 13:2724.06.2018
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