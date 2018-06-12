Öz oğlunu vahşice öldüren babanın cezası belli oldu

İstanbul Fatih'te 5 Kasım 2017'de öz oğlu Yiğitcan'ı 16 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan baba Nezir Türkoğlu hakkında mahkeme son sözünü söyledi. Nezir Türkoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Nezir Türkoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütaalada “Taraflar 12 yıl önce evlendi ve bir yıl sonra oğulları Yiğitcan dünyaya geldi. İlerleyen aşamada taraflar arasında boşanma davası devam ederken mahkeme babayla çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına izin verdi. Cinayettin bir buçuk ay önce 14 Eylül 2017 günü Nezir Türkoğlu oğlunu Bahçelievler'deki ablasının evine götürdü ve anneannesi Selime Deniz'i arayarak, “Yiğitcan'ı bir daha göremeyeceksin” dedi. Korkan Yiğitcan ağlamaya başlayınca babası Nezir Türkoğlu oğluna tokat attı. Ablası Melike Türkoğlu'na da ‘Araba ile gidip Yiğitcan ile kendimi köprüden atacağım' dedi. Babası daha sonra oğlunu alarak Fatih'teki eve gitti. Doğalgazı açtı, pençeleri kapattı. Gazın tahliyesine engel olmak amacıyla kapı altı aralığı ile pencere camındaki havalandırma menfezini örttü. Gazdan etkilenen Yiğitcan'a bazı sözler söyleterek kayda aldı. Sonra whatsapptan dayısına, “Dayı biz gidiyoruz dayı', ‘Ben çocuğumla öleceğim, biz sabaha çıkmayacağız' diye mesaj attı. Olaydan birkaç saat sonra polis olay yerine geldi ve içeride doğalgaz vanasını kapattı. Anne Neriman Türkoğlu eşini ikna etmeye çalıştı. Ardından polisler kapıyı kırarak içeriye girdi. Bu olaydan bir buçuk ay sonra da Nezir Türkoğlu daha önce öldürmeye teşebbüs ettiği oğlu Yiğitcan’ı 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü” ifadelerine yer verildi.

“ACIM İÇİMDE, HER ŞEYE RAZIYIM”

Mütaalaya karşı son sözleri sorulan sanık Nezir Türkoğlu “Herşeye razıyım. Diyecek birşeyim yok. Acım içimde” diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 35 YIL 9 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık baba Nezir Türkoğlu'nun 14 Eylül 2017 tarihinde oğluna tokat atma suçundan 9 ay, 15 Eylül 2017 günü oğlunu evde doğalgazla zehirlemeye çalışmak suçundan 20 yıl,

aynı gün zehirlemeden önce eşi ve oğlunu alıkoyma suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 35 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Cezada indirime gitmeyen mahkeme, 5 Kasım 2017 günü öz oğlu Yiğitcan'ı öldürmek suçundan ise baba Nezir Türkoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.