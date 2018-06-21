Özdağ: Seçmeni iç savaş ile tehdit ediyorlar

Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de yaptığı konuşmayı seçmene yönelik bir iç savaş tehdidi olarak değerlendiren İYİ Partili Ümit Özdağ, “Bu bir iç savaş tehdididir. Bu çok ayıp, terbiyesizce bir tehdit" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, katıldığı özel televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de yaptığı konuşmayı seçmene yönelik bir iç savaş tehdidi olarak değerlendiren Özdağ, “Bu bir iç savaş tehdididir. Bu çok ayıp, terbiyesizce bir tehdit. Hiç kimsenin bunu seçmene yapmaya hakkı yok. AKP seçmeninin önemli bir bölümü ne kadar baskı altında kalırsa kalsın, demokratik bir tercih kullanıyor. Birçok şeyden sıkıldı ve şimdi İYİ Parti'ye gelmek istiyor. Bunu görüyor ve Ümraniye'de iş adamlarını iç savaş ile tehdit ediyorlar” dedi.

“CHP'DEN GELEN OYDAN 3 KAT FAZLA OY AKP'DEN GELDİ”

“İYİ Parti'nin daha önce CHP'den oy aldığı söyleniyordu. Siz kimden oy alıyorsunuz?” sorusu üzerine Özdağ, “MHP'nin oyunun çok büyük bir bölümü yüzde 95'i bize geldi. CHP'den de oy geldi ancak CHP'den gelen oydan 3 kat fazla oy AKP'den geldi” cevabını verdi.

“AKP SEÇMENİ İYİ PARTİ'Yİ DENEMEK İSTİYOR”

Ümraniye'de bir iş adamları kuruluşunda Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerini örnek gösteren Özdağ, “Bakın Berat Albayrak ne demiş; ‘Bir oyu bile sokağa atma lüksü yok. Sokağa atacak, maceraya gidecek bir oyun bile olmaması lazım. Bir deneyelim bakalım, sıkıldık diyorlar.' Seçmen kimden sıkıldı? AKP'den sıkıldı. Kimi deneyecek? AKP seçmeni İYİ Partiyi deniyor. Kimden, neyden sıkıldın? Çok açık değil mi? AKP seçmeni AKP'den sıkıldı, baskıdan sıkıldı, olağanüstü halden sıkıldı, haksızlıktan sıkıldı, anayasasızlıktan sıkıldı. Sıkıldı AKP seçmeni ve İYİ Partiyi denemek istiyor. ‘Büyümekten mi, ekonominin gelişmesinden mi sıkıldın?' Burada herhalde kendisi Almanya'dan bahsediyor bizden bahsetmiyor.

“BERAT ALBAYRAK İÇ SAVAŞLA TEHDİT EDİYOR”

Macera arayanlara ülkenin güney sınırına bakmalarını öneriyorum. Yani hiçbir demokratik ülkede demokratik sisteme inanan bir politikacı bunu söylemez. Eğer seçmen oyunu başka bir partiye vermek istiyorsa bunun adı macera aramak değildir, demokratik tercihtir Sayın Bakan. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Halkın demokratik tercihlerine saygı duymayı öğrenmeniz gerekiyor. Ama onun yerine ne yapıyor Bakan, ‘Şaka değil, 15 sene içinde kapı komşumuz Suriye ve Irak’ta iki milyondan fazla insan öldü, 10 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü' diyerek Türkiye'yi ve seçmeni iç savaş ile tehdit ediyorlar. Hangi seçmeni? AKP Seçmenini iç savaşla tehdit ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'Yİ ANCAK AKP'NİN BU ZİHNİYETİ SURİYE YAPAR”

Sunucunun “ Bu bir iç savaş tehdidi mi diyorsunuz?” sorusu üzerine Özdağ, “Bu bir iç savaş tehdididir. Bu çok ayıp terbiyesizce bir tehdit. Hiç kimsenin bunu seçmene yapmaya hakkı yok. AKP seçmeninin önemli bir bölümü ne kadar baskı altında kalırsa kalsın, demokratik bir tercih kullanıyor. Birçok şeyden sıkıldı ve şimdi İYİ Parti'ye gelmek istiyor. Bunu görüyor ve Ümraniye'de iş adamlarını iç savaş ile tehdit ediyorlar. Diyorlar ki; ‘Maceraya girmeyin Türkiye'yi Suriye yaparsınız.' Türkiye Suriye olmaz. Türkiye'yi ancak sizin bu zihniyetiniz Suriye yapar” dedi.