Özdil: Bu dava size açıldı!

Sözcü'ye yönelik başlatılan ikinci algı operasyonuna tepkiler dinmiyor. Halk Arenası'na katılan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, davanın aslında Sözcü'ye değil, halka karşı açıldığını söyledi ve gazetenin sahibi Burak Akbay ile süreçle ilgili yaptığı konuşmayı aktardı. Özdil gündemin diğer sıcak konu başlıklarına da değindi. Ankara'da meydana gelen ve 9 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği onlarca yurttaşımızın ise yaralandığı tren faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdil, "Kaza elbette olabilir ama Ankara’daki faciayı görüyoruz ki bu bir kaza değil. Sinyalizasyon yapmamışlar ve bakan bugün hala diyor ki ‘Sinyal olmasa da olur.’ Bu bir kaza değil. Medyanın da buna karşı yeni bir terminoloji geliştirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ bu hafta da gündeme damgasını vuracak. Programa ülkemizin en çok okunan köşe yazarı olmasının yanı sıra ‘Mustafa Kemal’ kitabıyla da Türk basın tarihinin en büyük baskı ve satış rekorlarını kıran Cumhuriyet sevdalısı gazeteci–yazar Yılmaz Özdil konuk oldu.

“DAVA MİLLETE AÇILDI”

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ile Necati Doğru ve 3 yöneticisinin hakkında başlatılan FETÖ kumpasına değinen Yılmaz, “Bizler Sözcü’ye dava açıldı diyoruz ama bence bir yanlışlık yapıyoruz. Çünkü dava size açıldı. Bizler yapmayabiliriz bu işi ve hayatımızın sonuna kadar hiçbir ekonomik sıkıntı çekmeyiz. Peki bu dava gerçekten yazarlara mı açılmış oldu; hayır, millete karşı açıldı” dedi.

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AKBAY İLE YAPTIĞI KONUŞMAYI AKTARDI

Yaklaşık 2 yıldır bir iftiranın içerisinde olduklarını ve bunun bir numaralı hedefininse Burak Akbay olduğunu ifade eden Özdil, “Burak Akbay’la görüştüğümde Kendisine ‘bu olanların sebebi biziz’ dedim. ‘Sen bizi özgür bırakıyorsun, biz de doğru bildiğimizi yazıyoruz ama neticede bunun karşılığında kabak senin başına patlıyor’ dedim. ‘Bununla olacaksa biz bırakalım, gazete yoluna bir şekilde devam etsin, gazetenin varlığı daha önemli’ dedim. Samimiyetle söylüyorum. Aslında bu Türkiye için de bir şanstır. ‘Siz yazamıyorsanız ben bu gazeteyi kapatırım daha iyi’ dedi. Türkiye bu manada aslına bakarsanız sadece yargı anlamında değil gazeteci ve okur bağlamında da ciddi bir sınavdan geçiyor” dedi.

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“YERLİ VE MİLLİ HER ŞEYİMİZİ YABANCIYA VERDİLER”

“Recep Tayyip Erdoğan Feribotu bile Norveç’ten alındı” diyerek AKP’nin içinde bulunduğu durumu esprili bir dille anlatan usta yazar Özdil, iktidarın ‘yerlilik ve millilik’ karnesini de gözler önüne serdi.

Özdil şunları söyledi:

“Gerçekten insanın içi acıyor. O demir yolu hatlarında kondüktörlerin çaldığı düdük Çin malı ya, düdük! Düdüğü Çin’den ithal ediyorlar. Bakın, içimiz parçalanarak, ağlayarak gülelim diye söylüyorum. Hani derler ya, ‘Öküzün trene baktığı gibi’… Bunların yaptığı trene bakan koyunlar Yeni Zelanda’dan geliyor; inekler Uruguay’dan geliyor; bunların yaptığı trene bakan öküzlerin samanı Afrika’dan geliyor ya! Yerli ve milli diyerek yerli ve milli her şeyimizi yabancıya verdiler.”

“BUNLARIN PARASINI ALMAK SEVAPTIR”

Yoğun ilgili gören programda ‘Çiftlikbank ‘ ile 80 bin kişiden dolandırdığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçan, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ele alındı. Tosuncukla ilgili yeni belgelerin eline ulaştığını ifade eden Dündar, Tosuncuğun eşi ve yakın arkadaşlarıyla 874 bin TL'ye uçak kiraladığını söyledi. Dündar, Tosuncuğun eşininse uçakta sigara içebilmesi için 61 bin TL para ödediğini vurguladı.

Usta yazar Yılmaz Özdil ise “50 liraya inek sattı adam, insanları 1 milyar tokatladı gitti. Ben aslında Tosunu takdir ediyorum. 35 yıllık gazeteciliğimde benim geldiğim nokta Tosuna 1 milyar dolar para verebilecek insan varsa. Bunların parasını almak sevaptır. Almazsan günah olur. Adam özetle ‘ben kerizim' diyor. Tosun da o zaman ben alayım o paraları demiş. Tosuna kadar ben en çok jet Fadıl'ı takdir ediyordum. Şimdi Tosunu takdir ediyorum” dedi.

“BUNLARIN GÖZÜNDE İNSANIN DEĞERİ SIFIR”

Ankara’da meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı tren faciasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan usta yazar Yılmaz Özdil, “Sorumlu meselesinden çıktım. Bizatihi bu işler için bunlar üretilmiş gibi bir hava var. Yani ‘insan ölebilir’. Bunların gözünde insanın değeri sıfır…” diye konuştu.

Özdil şunları söyledi:

“Avrupa'da insanlar vızır vızır kullanıyorlar. Kaza elbette olabilir ama Ankara'daki faciayı görüyoruz ki bu bir kaza değil. Sinyalizasyon yapmamışlar ve bakan bugün hala diyor ki ‘Sinyal olmasa da olur.' Bu bir kaza değil. Medyanın da buna karşı yeni bir terminoloji geliştirmesi lazım. Yani iş kazalarına ‘iş cinayetleri' diyorduk. Bunlara da bir şeyler dememiz gerekiyor. Sinyalizasyon yok, dakika sistemiyle giriş çıkış yapılıyor. Devlet demir yollarında da bunun böyle olmadığını bilmeyen yok. Yani işte İnşaat Mühendisleri Odası'ndan, barolarımıza kadar her insanımız bunu biliyor. Sorumlu meselesinden çıktım. Bizatihi bu işler için bunlar üretilmiş gibi bir hava var. Yani ‘insan ölebilir.' Bunların gözünde insanın değeri sıfır…”