Yılmaz Özdil yanıtladı: Neden Mustafa Kemal Atatürk değil de sadece Mustafa Kemal?

Uzun bir aradan sonra Uğur Dündar'ın 'Halk Arenası' programı bu akşam sevenleriyle Eskişehir'de buluştu. Reyting rekortmeni programın ilk bölümüne konuk olarak katılan Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil, yeni kitabı 'Mustafa Kemal' hakkında açıklamalarda bulundu. Özdil, Dündar'ın "Neden Mustafa Kemal Atatürk değil de, sadece Mustafa Kemal?" sorusuna çok çarpıcı yanıt verdi.

Halk Arenası programının moderatörü usta gazeteci Uğur Dündar’ın, “Neden Mustafa Kemal Atatürk değil de kitabın adı sadece Mustafa Kemal?” sorusuna Özdil, kendisine göre Atatürk’ün “sonuç”, Mustafa Kemal’in ise “sebep” olduğunu belirterek;

“Mustafa Kemal ‘Mustafa’ adıyla dünyaya geliyor. Daha sonra hepimizin bildiği gibi matematik öğretmenin ona verdiği Namık Kemal’e atfen kemale ermiş insan manasında, henüz çocuk yaşta iken verilmiş ‘Kemal’ adı ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletini mucizevi bir şekilde oluşturduktan sonra ona verilen ‘Atatürk’ soyadı…” diye konuştu.

“SIKINTILARIMIZIN TEMEL REÇETESİ MUSTAFA KEMAL’İN HAYAT HİKAYESİ”

İlelebet sıkıntılarımızın temel reçetesi kendisine göre Mustafa Kemal’in hayat hikayesi olduğunu ifade eden Özdil, “Mustafa Kemal ‘Mustafa’ adıyla doğmasına rağmen ‘Kemal’ adıyla öne çıkan yani aslında ona o adı veren matematik öğretmeninin de öngörüsünü gösteriyor. Doğum adı ‘Mustafa’ olmasına rağmen aslında ‘Kemal’ olan bir insana dönüşüyor. Hatta eşi Latife ve hayattaki en değerli arkadaşı Conker ona ‘Mustafa’ olarak değil ‘Kemal’ olarak hitap ediyorlar. Yani sonradan verilen isim onun gerçek ismine dönüşüyor ve yarattığı devrimin ismine de ‘Kemalizm’ adı veriliyor. Aslında ‘kemale ermek’ kavramı bir büyük toplumu sembolize eder hale geliyor. Dolayısıyla ben sonuca değil, sebebe odaklandım. Bu yüzden kitabın adı sadece Mustafa Kemal…” diye açıklamalarda bulundu.