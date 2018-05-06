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Özel: “Erdoğan Bahçeli’ye ve tüm MHP’lilere hakaret ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın münafık çıkışına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eskiden Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a hakaret ederdi; şimdi Erdoğan, Bahçeli'ye ve tüm MHP'lilere hakaret ediyor" dedi.

android-time 12:44 6 Mayıs 2018
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Özel: “Erdoğan Bahçeli’ye ve tüm MHP’lilere hakaret ediyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın münafık çıkışına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eskiden Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a hakaret ederdi; şimdi Erdoğan, Bahçeli'ye ve tüm MHP'lilere hakaret ediyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'ye oy verip de kendisine oy vermeyecek kişileri ‘münafık' olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Özel, “Diyor ki: Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma oy verip parlamento seçiminde AKP’ye oy vermeyenler münafıktır. Eskiden Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan’a hakaret ederdi; şimdi Erdoğan, Bahçeli’ye ve tüm MHP’lilere hakaret ediyor…” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kayseri’de AKP İl Kadın Kolları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Birileri fitne kaynatıyor. ‘Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti’ye vermeyeceğim’ diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz” demişti.

Son güncelleme: android-time 14:0806.05.2018
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