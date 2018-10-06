Özel okul sayısı 4 yılda 2 katına çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 yıl önce 6 bin 710 olan özel okul sayısının, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 11 bin 694’e çıktığını açıkladı. Özel okula giden öğrenci sayısı ise 1 milyon 350 bini geçti. Bakan Selçuk, FETÖ’nün yurt dışındaki 94 okulunun Türkiye Maarif Vakfı’na devredildiğini de açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Selçuk, Maarif Vakfı'nın yurtdışında 13 ülkede 137 okul ve 2 yükseköğretim kurumunun bulunduğunu açıkladı. Bu okullardan 94'ünün FETÖ'den devralındığını da bildirdi. Vakıfta MEB'in 65 personeli görev yapıyor ve vakıf bünyesindeki okullarda da 14 bin 36 öğrenci bulunuyor.

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Bakan Selçuk halen, Afganistan, Arnavutluk, ABD, Bosna-Hersek, Cibuti, Çad, Gambiya, Gine, Gürcistan, Kameran, Kongo, Kosova, Mali, Moritanya, Nijer, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Kuzey Irak, K.K.T.C ve Makedonya'da Maarif Vakfına ait okullar olduğunu da bildirdi..

Selçuk, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 6 bin 710 olan özel okul sayısının, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 11 bin 694'e çıktığını da bildirdi. Özel okullardaki derslik sayısını da 118 bin 155'e yükseldi. Bu okullarda 149 bin 457 öğretmen eğitim veriyor ve 739 bin 791'i erkek, 611 in 921'i kız olmak üzere 1 milyon 351 bin 712 öğrenci eğitim alıyor.

Önerge sahibi CHP'li Gürer de özel okul sayısında belirgin bir artış görüldüğünü belirterek ‘'Son 4 yılda özel okul sayısı yaklaşık yüzde 100 artmış. 10 öğrenciden biri özel okulda eğitim alıyor.'' dedi.