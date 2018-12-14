Özel ormana villa projesinin planları jet hızıyla hazırlandı

İstanbul Beykoz’da 2 milyon metrekarelik alanı kapsayan Kuzey Kirazlı ve Güney Kirazlı özel ormanlarına yapılacak 553 adet villanın planları jet hızıyla hazırlandı. İki haftada hazırlanan plana göre özel ormanın bulunduğu parsellere 2 katlı villalar yapılacak. Özel orman alanı dışında kalan parseller ise yol ve park olarak düzenlenecek.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter ile İBB şirketlerinden KİPTAŞ'ın sahibi olduğu Beykoz'daki toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik özel orman alanına Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan alınan ön izinler doğrultusunda yapılacak 553 adet villa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na temmuz ayında yapılan “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)” başvurusu ile başlayan süreçte sona gelindi. Bakanlığın villa projesini uygun bularak 30 Kasım günü verdiği “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararından 14 gün sonra yani bugün (14 Aralık) projenin imar planları itirazlar için askıya çıkarıldı. Planlar 12 Ocak 2019 tarihine kadar askıda kalacak.

ORMAN İMARA AÇILDI

Askıdaki imar planı teklifine ilişkin hazırlanan raporda Orman Kanunu'nun ilgili maddelerine göre Kuzey ve Güney Kirazlı Özel Ormanları'nda yatay alanın yüzde 6'sını geçmeyecek şekilde yapılaşmaya izin verilebildiği kaydedildi. Planlama alanı oluşturan parsellerin İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 4 Temmuz 2018 tarihli kararı ile sit derecelendirilmesinin yapıldığı bu karara göre parsellerin “sürdürülebilir koruma”, “kontrollü kullanım” ve kısmen “nitelikli doğal koruma “alanında kaldığı belirtildi. Komisyon kararı ile insanlar ve doğa arasında daha dengeli ilişkilerin geliştirilmesi için sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarının genişletilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı. Komisyonun kararında belirtilen sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları üzerinden taban oturma alanı 0.06, yükseklik 2 kat olarak belirlendi. Kuzey ve Güney Kirazlı özel ormanları için verilecek kesin izinlerde belirlenecek blok yerleşim alanlarına; konut, ticaret, sosyal tesis yapılacak. Geri kalan kısmı ise açık havuz, pergola, kamelya, açık otopark, bahçe olarak düzenlenecek. Planda özel orman alanı dışında kalan parseller ise yol ve park olarak düzenlendi.

KAMUYA TERK EDİLMEYECEK

Özel orman alanında 18. Madde uygulaması da yapılmayacak. Yani yol ve yeşil gibi kamu alanları, parsel sahibi tarafından kamuya bedelsiz olarak terk edilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak kamuya kullanım hakkı verilebilecek. Eğimden dolayı açığa çıkan 1. ve 2. bodrum katlar iskan edilebilecek. Bodrum katlar da dahil iskan edilen katlar 3 katı geçemeyecek. Yapı alanları içerisinde kalmak kaydıyla sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında eğlence ve spor tesisi yapılabilecek. 553 villada, 2 bin 212 kişinin yaşaması planlanıyor.

İSKİ UYARDI:VADİ TABANLARINDA YAPILAŞMAYA GİTMEYİN

Plan ile ilgili görüşü sorulan İSKİ Genel Müdürlüğü, planlama alanında küçük vadi tabanlarının bulunduğunu vurgulayarak bu alanda yapılaşma olmaması ve taşkın riskine karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtti. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yazısında belirtilen Hacı Alibey Suyu menba alanı “İSKİ koruma alanı” olarak planlandı. Özel orman alanı içerisinde yer alan İSKİ koruma alanlarının toplam büyüklüğü 8 bin 655 metrekare.

TAPU KAYITLARI

Projenin yapılacağı özel orman parselleri Merter ailesine ve İBB şirketlerinden KİPTAŞ'a ait. Tapu kaydında adı bulunan Mehmet Berke Merter, CHP'nin İBB Meclis üyesi. Merter ailesi ve KİPTAŞ'ın Özyazıcı İnşaat ile arasında “Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” bulunuyor. Özyazıcı İnşaat'ın sahibi Ahmet Özyazıcı. Özyazıcı projenin yüklenicisi olan ZRS İnşaat'ın da yönetim kurulu başkanı yardımcısı. ZRS İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı ise Turkuvaz Medya Grubu'nun da Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Faruk Kalyoncu…