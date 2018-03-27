Özge Kandemir davası… Kamyon şoförünün 15 yıla kadar hapsi istendi

Kadıköy’de üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in hafriyat kamyonu altında kalarak yaşamını yitirdiği, arkadaşının ise yaralandığı olaya ilişkin kamyon şoförünün yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Şoförün seyir halindeyken gerekli özen ve dikkati göstermediğini belirten savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Kadıköy'de, 7 Ekim 2016 tarihinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir ve arkadaşı Büşra Özsayın Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yürürken Aydın Yanık yönetimindeki kamyon sokağa giriş yaptı. Kamyonun kasasına çantası takılan Kandemir, tekerlerin altına sürüklendi. Etrafta bulunanlar müdahale ederek sürücünün aracı durdurmasını sağladı. Ancak Özge Kandemir'in teker altından kurtulması amacıyla kamyonu hareket ettiren şüpheli ikinci defa genç kızın üzerinden geçerek hayatını kaybetmesine neden oldu. Olaya ilişkin, kamyon şoförü Aydın Yanık hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

3 RAPORDA 3 FARKLI SONUÇ

Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda sürücünün ‘asli', Özge Kandemir'in ise ‘tali' kusurlu olduğu belirtildi. Yargılamayı yapan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden de rapor aldı. İkinci raporda kamyon sürücüsünün ‘asli ve tam kusurlu' olduğu kaydedilirken genç kız ‘kusursuz' bulundu.

İki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için mahkeme, İstanbul Teknik Üniversitesi trafık kürsüsünden de rapor aldı. Üçüncü raporda ise diğer iki rapordan farklı bir sonuç geldi. Kamyon şoförü ve genç kızın olayın meydana gelmesinde ‘birinci derecede etkili olduğu' belirtildi. Mahkeme, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için ek rapor istedi.

EK RAPORDA ‘ŞOFÖR BİRİNCİ DERECE KUSURLU' DENİLDİ

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraf avukatları mazeret gösterip katılmazken, tutuksuz sanık Aydın Yanık duruşmada hazır bulundu. Mahkemeye ek olarak gönderilen son bilirkişi raporunda ise kazanın oluşumunda sanık sürücünün birinci derecede, Kandemir ve arkadaşının 2. derecede etkili olduğu kaydedildi.

KAZADA KUSURU OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Rapor üzerine mütalaasını açıklayan savcı, şoförün seyir halindeyken gerekli özen ve dikkati göstermediğini vurguladı. Özge Kandemir'in kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtilen mütalaada, Büşra Özsayın'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Şoför Aydın Yanık'ın “taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Aydın Yanık, olayda kusursuz olduğunu söyledi.

Mahkeme, duruşmayı mütalaaya karşı savunmaların yapılması için erteledi.