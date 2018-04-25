Özgür Özel’den Abdullah Gül isyanı! YETER…

CHP'li Muharrem İnce'nin attığı Abdullah Gül tweetinin ardından CHP'den peş peşe açıklamalar geldi. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de twitter'dan adeta isyan etti

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sabah saatlerinde attığı Abdullah Gül mesajının ardından CHP’den peş peşe açıklamalar geliyor.

İlk açıklama CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’dan geldi.Tezcan, “Biz hiç bir şekilde isimlerin komuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Bu iş sorumluluk gerektiren bir iştir. Kısa günün karını düşünürken uzun günde elde edilecek sonuçları kaybetmek doğru değil.” dedi.

Tezcan’ın ardından bir açıklama da Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gül’ün isminin hiç gündemlerinde olmadığını söyleyen Özel adeta isyan etti.

Özel büyük harflerle ‘YETER’ diye başladığı mesajında “Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta.” dedi.

Öte yandan özellikle Twitter’da CHP’li kullanıcılar Abdullah Gül’ün adaylığına karşı kampanya başlattı. #AbdullahGülCHPyeİHANETTİR başlığıyla başlatılan kampanya Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.