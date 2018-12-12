Özgür Özel’den AKP’li vekillere tarihi cevap

FETÖ'cülerin meşhur yemeği 'Maklube'nin ismini yanlış söyleyen CHP Milletvekili Tanju Özcan'nın bu hatası AKP'li vekiller tarafından düzeltilince CHP'li Özel'den güldüren yanıt geldi. AKP sıralarına seslenen Özel "Tabii ki biz ne yediğinizi sizlerden daha iyi bilemeyiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmeleri sert tartışmalara sahne olsa da zaman zaman gülümseten diyaloglara da ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in AKP sıralarına verdiği yanıt oldu.

ÖZEL’DEN TARİHİ YANIT

Bütçe görüşmeleri sırasından kürsüden milletvekillerine seslenen CHP Milletvekili Tanju Özcan FETÖ’cülerin meşhur yemeği ‘Maklube’nin ismini yanlış söyledi. AKP’li milletvekilleri bu hatayı anında düzeltti. AKP’lilerin bu düzeltmesine ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den tarihi cevap geldi: “Tabii ki biz ne yediğinizi sizlerden daha iyi bilemeyiz”

Özel bu anların videosunu da twitter hesabından “FETÖ’nün kutsal pilavının adını bir arkadaşımız yanlış söyledi, AKP grubu hemen düzeltti. ‘Tabii ki biz ne yediğinizi sizlerden daha iyi bilemeyiz’ notuyla paylaştı.