Özgür Özel’den ilginç benzetme! “Davutoğlu’nu kedi yavrusu gibi…”

CHP'li Özgür Özel'in Davutoğlu benzetmesi AKP sıralarında tepkiyle karşılandı. "Davutoğlu Şimdi nerede?" diye soran Özel, "Saraya çağrıldı, sanki bir kedi yavrusu gibi ensesinden tutuldu ve kapının önüne konuldu'' dedi. Özel'in bu sözlerinin ardından AKP sıralarında sesler yükseldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaşanan ”Milli İrade” polemiği sırasında çok tartışılacak bir benzetme yaptı ve ”Bizim millî irade karşısında boynumuz kıldan ince. Sizi de buraya millî irade yolladı. Başbakan adayınız ve Genel Başkanınız Davutoğlu yüzde 49 oy aldı. Şimdi nerede Davutoğlu? Saraya çağırıldı, sanki bir kedi yavrusu gibi ensesinden tutuldu ve kapının önüne konuldu” dedi. AKP’liler bu benzetmeye tepki gösterdi.

TBMM tutanaklarına da yansıyan tartışma şöyle gelişti:

ÖZGÜR ÖZEL (CHP): Millî irade, millî irade”, karşısında boynumuz kıldan ince. En son ne zaman seçildiniz, geldiniz buraya, sizi kim yolladı? Millî irade. Başbakan adayınız kimdi? Davutoğlu, Genel Başkanınız Davutoğlu. Kaç oy aldı? Yüzde 49. Nerede şimdi Davutoğlu?

SEZER KATIRCIOĞLU (AKP) – Seni ne ilgilendiriyor kardeşim?

AYŞE KÖSEOĞLU (AKP) – AK PARTİ'de milletvekili şu anda.

ÖZGÜR ÖZEL (CHP) – Nerede biliyor musunuz, sadece il başkanlarını atama yetkisi Genel Başkandan MKYK üyelerine alınsın diye bir imza föyü dolaştırılmasına tepki gösterdi diye saraya çağırıldı, sanki bir kedi yavrusu gibi ensesinden tutuldu, böyle kapının önüne konuldu.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (AKP) – Bu seviyesiz söyleminizden vazgeçin,

ÖZGÜR ÖZEL (CHP) – Yeni Başbakan kim olacak, yeni Genel Başkan kim olacak diye hepiniz merak ettiniz.

AYŞE KÖSEOĞLU (AKP) – Sizin gibi kaset filmleri çevirerek Genel Başkan değiştirmedik.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (AKP) – Kedi konumuna koyduğunuz, bu ülkede Başbakanlık yapmış birisi.

ÖZGÜR ÖZEL (CHP) – Ve sonra karar verdiler, dendi ki: “Yeni Genel Başkan Binali Yıldırım'dır.” “Bin.” dediler bindi, “İn” dedikleri gün inecek, bundan emin olunuz. Ama bir gerçek var, kol, bacak kırılan kongre arıyorsanız il başkanınıza, ilçe başkanınıza rakip çıkmaya çalışan adamın kırılan koluna bakacaksınız. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer salona girişi yasaklanan bir aday arıyorsanız yine ilçe kongrelerinize bakacaksınız.