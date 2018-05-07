Özlem Ağırman kimdir? CHP’den milletvekili aday adayı oldu

Özlem Ağırman, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu. 2015 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren CHP Tuzla Eski İlçe Başkanı mimar Tekin Ağırman'ın eşi olan kimdir? İşte Özlem Ağırman hakkında merak edilenler...

Özlem Ağırman, 2015 yılında da CHP'den aday adayı olmuş ancak aday listelerine girememişti. Özlem Ağırman, 24 Haziranda yapılacak seçimler için yine milletvekili aday adayı oldu. Peki Özlem Ağırman kimdir?

AĞIRMAN’DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Türk Sanat Müziği sanatçısı Özlem Ağırman, CHP'den aday adayı oldu. 2015 yılında da CHP'den aday adayı olan ancak aday listelerine giremeyen Özlem Ağırman, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 1. Bölge'den yeniden milletvekili aday adayı oldu.

İşte Ağırman'ın adaylık açıklaması: “Eşit olacağız, bir olacağız. Ezilenlerin yanında ve mağdurların meclisteki sesi, temsilcisi olacağım. Hedefim açlıkla, yoksullukla mücadeleye öncelik veren, eğitime, öğretime en yüksek pay ayıran çağdaş sosyal refah devleti için gerekli reform ve değişimlere öncülük etmek. İnanıyorum ki ülkemin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılma hedefi ve mücadelesi ben ve benden sonraki anneler, kadınlar tarafından da sonsuza dek sürdürülecektir. Toplumu, özellikle kadınları üretim sürecine katacağız. Üretimle artan Milli Geliri sosyal devletle daha adaletli olarak topluma dağıtıp, yoksulluğu yenmeyi başaracağız. Daha aydınlık ve refaha ulaşmış bir Türkiye hepimizin hakkı. Bu duygularla daha güzel bir dünyada çocuklarımızı uyandırmak dileğiyle, tümünüzü saygı ve sevgiyle selamlıyor, kucaklıyorum.”

ÖZLEM AĞIRMAN KİMDİR?

Özlem Ağırman, 2015 yılında Tuzla'da işyeri önündeki silahlı saldırıda öldürülen CHP eski Tuzla İlçe Başkanı Tekin Ağırman'ın eşi. Katil zanlısı şöfor Z.A.C'nin (39) uyuşturucu kullandığı ve tedavi için destek istediği, Tekin Ağırman'dan olumsuz yanıt aldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Özlem Ağırman Türk Sanat Müziği yorumcusudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunu olan sanatçı Ortaokul yıllarında Türk Sanat Müziği'nin değerli isimleri Melahat Pars, Semahat Özdenses, Necdet Tokatlıoğlu ve Afitap Karacan'dan özel şan ve nazariyat dersleri aldı.

Nisan 2013’de “Hayat Veren Nağmeler”albümünü çıkaran yorumcu albümün ilk klibini yönetmenliği Kemal Başbuğ ait olan ‘Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim' şarkısına çekti..Daha sonrasında “Ne Çıkar Bahtımızda” ve “İçin İçin Yanıyor” şarkılarını kliplendirdi. Müzik hayatını sadece Türk Sanat Müziği ile kısıtlamak istemeyen yorumcu çok yakın bir zamanda pop tarzındaki ikinci albümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.