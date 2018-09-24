Öztürk Yılmaz istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz Dışişleri Komisyonu'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni sistemi eleştirdi ve Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini söyledi. ‘İnsanların ciddi anlamda muhalefetsizlikten şikayet' ettiğini anlatan Yılmaz, partisinin yönetiminde sorumlu olanları da eleştirdi.

‘MAKAM PARTİSİ DEĞİL İDEAL PARTİSİDİR’

Yılmaz, “Değerli arkadaşlar bir aydır dolaşıyorum. Tabanımız partimizde demokrasi kültürünün yok olduğunu söylüyor. Bu parti bir makam partisi değil ideal partisidir. Koltuk partisi, rant partisi değildir. Bazı insanların aman bir şey olayım diye can attığı parti hiç değildir. Özeleştiri yapılması gerekir. Boynumuz bükük. Hata yapanın makamından ayrılması lazım milletle ters düşerek milletten oy alınmaz. Milletin verdiği mesajdan ders çıkarmak gerekir. Milletle kavga edilmez.” ifadelerini de kullandı.