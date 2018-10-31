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Özür dilemek için gazeteye ilan verdi

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Şükrü Çetinkaya, darbettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunan baldızı Kader Akbay'dan (20), uzlaştırma görüşmeleri sonucunda gazeteye ilan vererek özür diledi.

android-time 19:25 31 Ekim 2018
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Özür dilemek için gazeteye ilan verdi
İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Şükrü Çetinkaya, darbettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunan baldızı Kader Akbay'dan (20), uzlaştırma görüşmeleri sonucunda gazeteye ilan vererek özür diledi.

Kader Akbay, bir süre önce kendisini darbettiğini belirttiği, bahçıvanlık yapan diyaliz hastası eniştesi Şükrü Çetinkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, Uzlaştırma Bürosu’na devredildi. Buradaki görüşmeler sonucunda baldız Akbay, Çetinkaya’yı, bir gazeteye ilan vererek kendisinden özür dilemesi halinde affedeceğini söyledi.1

Bunun üzerine Çetinkaya, bir gazeteye verdiği ilanda, ‘Eşimin kardeşi Kader Akbay’a yaptığım kaba ve kırıcı davranışların yanlış olduğunu anlıyor ve kendisinden özür diliyorum’ ifadelerine yer verdi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 19:2631.10.2018
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