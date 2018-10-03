PAEM sınav giriş belgeleri yayımlandı! E-Devlet PAEM sınav yeri öğrenme ekranı…

Polis Akademisi 2018 PAEM komiser yardımcısı adayı sınav giriş belgelerinin duyurdu. Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile komiser yardımcılığı sınav giriş belgeleri e-Devlet girişi yapılarak sorgulanacak. İşte e-Devlet PAEM sınav giriş belgesi ve sınav yeri öğrenme ekranı...

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Lisans mezunu adayların sınav giriş belgeleri e-Devlet’te. Yapılan açıklamada “13 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 15 Ekim 2018 tarihinde mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır. 20 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 22 Ekim 2018 tarihinde Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır.” denildi. Haberimizden e-Devlet PAEM komiser yardımcılığı sınav giriş belgeninizi ve sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2018-2019 eğitim – öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 300'ü kadın, 2.700'ü erkek olmak üzere toplam 3.000 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

PAEM KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1- Adaylar; Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları halinde bir sonraki gün Mülakat/Sözlü Sınavına tabii tutulacaklardır.

– 13 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 15 Ekim 2018 tarihinde,

– 20 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 22 Ekim 2018 tarihinde Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır.

Sınava katılacak adayların mağdur olmamaları için yukarıdaki belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2- Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

3- Erkek adaylar başvuru ve sınava gelirken sakal traşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.

4- Adaylar fiziki yeterlilik sınavı için gelirken yanlarında spor ayakkabı – eşofman getirmeleri gerekmektedir.

5- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat/ sözlü sınavına alınacaklarından yanlarında uygun kıyafet getirmeleri gerekmektedir.