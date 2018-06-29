Paha biçilmez operasyon

İstanbul'da Helenistik dönemine ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Operasyonda paha biçilmez eserler ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, M.D. isimli bir kişinin tarihi eser niteliği olan bazı parçaları yurt dışına kaçırmaya çalıştığını belirleyince harekete geçti. Polis ekipleri M.D.’nin kaldığı adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda Helenistik Dönemi’ne ait 2 kadın heykel, 1 bronz koçbaşı heykel, 11 sikke bir de şamdan ele geçirildi. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen eserlerin ön incelemesinde gerçek olduğu tespit edilirken, paha biçilemez olduğu belirtildi.

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan M.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.