Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Paha biçilmez operasyon

İstanbul'da Helenistik dönemine ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Operasyonda paha biçilmez eserler ele geçirildi.

Habip ATAM
android-time 11:21 29 Haziran 2018
Haberler Gündem
Paha biçilmez operasyon
İstanbul'da Helenistik dönemine ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Operasyonda paha biçilmez eserler ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, M.D. isimli bir kişinin tarihi eser niteliği olan bazı parçaları yurt dışına kaçırmaya çalıştığını belirleyince harekete geçti. Polis ekipleri M.D.’nin kaldığı adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda Helenistik Dönemi’ne ait 2 kadın heykel, 1 bronz koçbaşı heykel, 11 sikke bir de şamdan ele geçirildi. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen eserlerin ön incelemesinde gerçek olduğu tespit edilirken, paha biçilemez olduğu belirtildi.

img-20180629-wa0010

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan M.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

img-20180629-wa0011
Son güncelleme: android-time 12:0229.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar