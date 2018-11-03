Pancar kotası çiftçileri isyan ettirdi!

Aksaray'da günlük pancar alım kotasına tepki göstermek isteyen çiftçiler traktörlerle şehre indi. Valilik binası önüne traktörlerini park eden çiftçiler, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda seslerini duyurmaya çalıştı.

Yaklaşık 15 çiftçi sabah erken saatlerde pancar sırasını bırakarak 12 traktörle şehre indi. Günlük pancar alım kotasına tepki göstermek isteyen çiftçiler pancarlarının alınmadığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, çiftçileri ikna ederek traktörleri şehir merkezinden çıkardı.

Pancar üreticisi İlker Arslan (35), sözleşmeyi devlette yaptıklarını ancak pancar alım yetkililerinin devletin kararına uymadığını iddia ederek, “Biz sözleşmemizi devletle imzaladık, sözleşmemiz devlette olduğu için o kurallara uyması gerekirken kendi kurallarına göre alım yapmaktadır” dedi.

ÇİFTÇİ MAZOTU NASIL ÖDEYECEĞİNİ BİLMİYOR!

Pancar üreticisi Agah Emrah Eyüpoğlu (70) ise, “Fabrika satıldı. Burada kantarda pancarlarımızı almıyorlar. Günlük 2 kasa, 1 kasa. Sabah saat 09.00'da açıyorlar, öğleden sonra 14.00 gibi bırakıyorlar. Devletin zamanında böyle değildi. Çiftçiler burada perişan. Polis orada 3 kasayla göndermiyor. Burada gün alımı var, Bor'da gün alımı var. 500 ton kotası olana sadece 12 ton gibi bir alım vermiş. 12 ton alımla bu pancar bitmez. Bizim geldiğimiz en yakın yer 12 kilometre. 12 kilometre geldiğimiz zaman nasıl mazotu kurtaracağız, nasıl pancar bitecek. 3-4 gün, yeri geliyor ben girişte 3 gündür aynı kasaları bıraktım ama almıyorlar” dedi.

Çiftçi Yavuz Doğanay (45) da, “3 gündür biz de bekliyoruz. Yatırdığımız 3 günde 30 ton pancar. Her sene 3 günde 150 ton pancar yatırıyorduk, bu sene 3 günde 30 ton pancar. Yaktığımız mazota değmiyor” dedi. Çiftçi Muammer Tas (52) ise, “Biz burada 3-4 gündür bekliyoruz. Sabah geldik rica minnet 2 kasayı aldırana kadar göbeğimizin suyu aktı. İnsaf ya” şeklinde konuştu. İHA