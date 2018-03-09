Pancar üreticisi Babaözlü: Söylediklerim benim değil, Türkiye’nin derdi

Ankara'da düzenlenen 'Milli Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi'nde konuşan ve isyanıyla bir anda Türkiye gündeminin zirvesine oturan pancar üreticisi Nihat Babaözlü sozcu.com.tr'ye konuştu...

Ankara’da düzenlenen ‘Milli Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi'nde hükümetin şeker fabrikalarının özelleştirme kararı masaya yatırıldı.

Birçok siyasetçinin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı toplantıya damga vuran konuşmayı ise şeker pancarı üreticisi Nihat Babaözlü yaptı.

‘KÖYLÜYÜM BEN, HİÇBİR YERE BAĞLI DEĞİLİM’

2 dakikalık konuşmasının ardından toplantı sonuna kadar ayakta alkışlanan ve ‘Gözümüz gibi baktığımız bebelerimizin zehirlenip kanser olduğunu göreceksiniz. Bunun sonu buraya gidiyor’ diyerek kendisini dinleyenleri ağlatan Nihat Babaözlü ‘Ben sadece köylüyüm. Hiç kimseye, hiçbir kuruluşa bağlı değilim. Orada söylediklerim de benim değil, Türkiye’nin dertleri’ dedi.

3 ÜNİVERSİTE OKUMUŞ

Konuşma videosu internette kısa sürede izlenme rekorları kıran ve Türkiye’nin gündemine oturan Babaözlü, Sözcü’nün sorularını yanıtladı. 3 üniversite okuyan Babaözlü, ODTÜ Fizik Mühendisliği ve Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünü yarıda bıraktıktan sonra Hacettepe İktisat bölümünden mezun olmuş. Hayatına çiftçi olarak devam eden Babaözlü, özelleştirmeyle ilgili isyanını sürdürerek “Maalesef zor günler yaşıyoruz. Biz Müslüman bir toplumuz. Müslüman, komşusu açken tok yatıp uyuyamaz. Ama bunlar, ‘Ben rahatım gerisi ne olursa olsun’ diyor…

İnsanları kandırıyorlar, herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Kendi yalanlarına ayak uydurmamızı bekliyorlar. Fakat herkesin mayası bunu götürmez.

Hepimizi günlük hayatı kurtarmanın derdine düşürdüler. Hiçbir şeyi görmüyoruz, sormuyoruz.” diye konuştu.

‘YAZIKLAR OLSUN! BU SÖZLERİ SARHOŞKEN Mİ SÖYLÜYORSUNUZ’

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın hayvancılık teşviği için söylediği sözler hakkında da değerlendirmede bulunan Babaözlü sözlerini şöyle sürdürdü;

“Para yetiştiremiyorsun ki! ‘Koyun, dana, inek yetiştir biz destek çıkarız’ diyorlar, ‘Hani destek?’ diye sorunca ‘Siz bizi yanlış anladınız’ diyorlar!

Sarhoşken mi söylüyorsunuz bu sözleri de hemen ertesi günü unutuyorsunuz… Yazıklar olsun be! Ne yanlış anlayacağız sizi. Hadi seni yanlış anladık diyelim. Bir sürü danışmanın, yardımcın var onlar da mı seni yanlış anladı. O zaman onlar bize doğrusunu anlatsalardı. Eğer anlatamıyorlarsa bizim verdiğimiz paralarla neden onlara o mevkilerde iş veriyorsunuz?”

‘ŞEHİRLERDE DURUM DAHA VAHİM’

“Şehre gidiyoruz, orada durum daha da vahim. Çarşıda gezerken, esnaf kolumdan çekip ‘Ne olur ağabey bir çayımı iç’ diye yalvarıyor. Adam ne yapsın günde 20 çayla dükkan çevirmeye çalışıyor.

Yani diyeceğim o ki; O konuşma benim değil, bütün köylülerimizin, çiftçilerimizin yüreğinden gelen sesti aslında. ”

‘ÇOK FAZLA TEŞEKKÜR ALDIM’

Konuşmasının ardından bütün içtenliğiyle özür dileyerek kürsüden inen Nihat Babaözlü, çok fazla teşekkür ve tebrik aldığını belirtip, “Salondaki misafirlerden bazıları yanıma gelerek, ‘Biz çekindiğimiz için bugüne kadar bunları hiç dile getiremedik, Allah senden razı olsun. Bizim de sesimiz oldun’ dedi, ben de kendilerine teşekkür ettim” şeklinde konuştu.

İŞTE ÇİFTÇİ NİHAT BABAÖZLÜ’NÜN O KONUŞMASI: