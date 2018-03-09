Paralimpik 2018 başladı! Günün Doodle’ı Paralimpik oyunları! İşte paralimpik nedir sorusunun cevabı…

Paralimpik 2018 oyunları Google tarafından Doodle haline getirildi ve kullanıcılar paralimpik nedir sorusunun cevabını aramaya başladı. 2018 Paralimpik kış oyunları Güne Kore'de yapılacak. Paralimpik oyunları önemli bir zamanlama ve dikkat yeteğine dayanıyor. İşte Google'ın Doodle olarak yayınladığı paralimpik oyunları hakkında merak edilenler...

Paralimpik 2018 oyunlarının Doodle olmasıyla birçok kişi bize biraz uzak olan bu spor etkinliği hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Paralimpik Olimpiyatları 2018, PyeongChang’da yapılacak, Güney Kore’nin bu sene ev sahipliğini üstlendiği organizasyon bugün başlayacak ve 18 Mart 2018 tarihine kadar sürecek.

PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR?

Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir. Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atlerler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasına büyük bir bütçe farkı vardır.

100 ülkeden sporcunun katılacağı Paralimpik 2018'de birçok dalda müsabakalar gerçekleşecek. Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Kızak, Kuzey Disiplini, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni branşlarında sporcular madalya mücadelesi verecek.

MİLLİ KAYAKÇI MEHMET ÇEKİÇ TÜRKİYE’Yİ TEK BAŞINA TEMSİL EDECEK

Güney Kore’in PyeongChang şehrinde 9 -18 Mart tarihleri arasında yapılacak olan 2018 Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi bedensel engelli milli kayakçı Mehmet Çekiç, alp disiplini dalında temsil edecek. 2014 yılında Rusya’nın Soçi kentinde yapılan Paralimpik Kış Oyunları’nda Türkiye, tarihinde ilk defa erkekler alp disiplini kayakta Esat Hilmi Bayındırlı ve Mehmet Çekiç tarafından temsil edilmişti. 2018 yılında ise Mehmet Çelik, 2. defa paralimpik oyunlarında tek sporcu olarak Türkiye’yi temsil edecek. Fransa’da yaşayan bedensel engelli milli sporcu Mehmet Çekiç, hazırlıklarını Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirdi.