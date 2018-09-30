Paraşütü açılmayan üniversite öğrencisinin mucize kurtuluşu

Adana'da paraşütü açılmayan üniversite öğrencisi uçuruma doğru düşmek üzereyken paraşütün ağacın dalına takılı kalmasıyla hayatta kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Muhammet Algan iki arkadaşıyla birlikte Rüzgarlı Tepeye yamaç paraşütü yapmaya gitti. Hava yağışlı olmasına rağmen hazırlığını yapan Algan paraşüt ile tepeden atladı. Ancak Algan’ın paraşütü açılmayınca kalkıştan hemen sonra düşmeye başladı. Uçuruma sürüklenen Algan’ın paraşütü bir bodur ağaca takılınca Algan ölümden kurtuldu. İki arkadaş polis ve AFAD ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ve Algan’ın arkadaşları onu paraşütten kurtardı. Ancak Algan’ın ayağı kırıldığı için olduğu yerde mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte Algan’ın kurtarma çalışması başlatıldı. Algan bir arazi aracına bağlanan halat ile sedyeye konulup mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Algan’ın düşmenin etkisiyle yüzünde de çizikler olduğu görüldü. Algan arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Bu arada Algan’ın mahsur kaldığı yerde beklerken sürekli telefonla mesajlaştığı görüldü.

İHA