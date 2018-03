Parayı iyi yöneten dertleri de çözer

O, Topuklu Efe olarak tanındı, sevildi. 2009’da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu sürede kentinin çehresini değiştirdi, hizmetleriyle tanınan başkanlardan biri oldu. Özlem Çerçioğlu, 9 yıllık başkanlık macerasını Saygı Öztürk’e anlattı.

“Milletvekilliğini bırakıp 2009 yılında Aydın Belediye Başkanlığı'na aday olduğumda, araştırma şirketi sahibi Erdal Akaltun'a anket yaptırdım. Oy oranımın yüzde 12 civarında olduğunu söylediğinde şoke oldum. Oyumu artırmam için neler yapmam gerektiğini söyledi. Gerçekten kısa süre sonra oy oranım yüzde 20 olarak gözüktü. Seçimlere 3 gün kalmıştı. Son ankette oy oranım yüzde 26 olarak saptandı. Erdal Bey, seçimi bir puan farkla kazanacağımı söyledi. Öyle de oldu. Tam 32 yıl sonra Aydın'da belediye başkanlığı CHP'nin eline geçti” diyordu. Bunları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu anlatıyordu. Sonraki seçimlerde oy oranını hep artırdı. Cumhurbaşkanlığı referandumunda en yüksek “Hayır” çıkan iller arasında Aydın da yer aldı. Tekrar aday gösterilmesi halinde oy oranının yüzde 56 olacağını belirtiyor.

BELEDİYENİN PARA SORUNU YOK

Hizmet için para lazım. ‘Peki para sıkıntısı çekilmiyor mu' diye sorduğumda şu yanıtı verdi: “Bizde para sorunu yok. Parayı yönetemezseniz başarılı olamazsınız. Elbette belediyenin borcu olacak. Eğer borcu yoksa anormallik var. Önemli olan o borcun ödenebilir, dönebilir olması lazım. Biz başarıyoruz. Avrupa Birliği fonlarından faydalanıyoruz. Gelir kaynaklarımızı iyi kullanıyoruz. Biz sosyal konularda sosyal belediyeciliği uyguluyoruz. Finansman konusunda özel sektör mantığıyla hareket ediyoruz. Bölgenin en büyük spor tesislerini yaptık. 30 dönüm üzerine Atatürk kompleksini bitirdik. Aydın merkezde kapalı yüzme havuzumuz yoktu. Şimdi olimpik yüzme havuzları, tenis kortları yaptık. Artık yüzmede Avrupa, dünya şampiyonları Aydın'dan da çıkacak. Türk gençliği zeki, çevik, çalışkan. Gençlere alt yapısını sağlamazsanız o nasıl şampiyon olsun, hazırlansın. Biz yapıyoruz, yapacağız.”

KADINLARA KOYUN DAĞITIYOR

Hükümet, hayvancılığı teşvik amacıyla belli koşulları yerine getirenlere 300'er koyun verilmesini planlıyor. Ama, Aydın Belediye Başkanı Özlem Hanım, bunu yıllar önce başlatmış. Yörede ona ‘Topuklu Efe' diyorlar. Efeler gibi sözünde duruyor, vaatlerini yerine getiriyor, hedeflerini de giderek büyütüyor. Yaptığı hemen her projenin içinde mutlaka kadın ve gençler var. Özellikle kadınları sosyal ve ekonomik hayatın içine alıyor. Çünkü ona göre ‘Kadının olmadığı yerde dünya renksiz, güçsüz ve anlamsız'

Özlem Hanım, kadının olduğu ve uygulamaya koyduğu projelerini ise şöyle anlattı: “Aydın'ın en iyi koyun cinsi Sakız'dır. Bu koyunun özelliği yılda iki kez yavrulaması ve her seferinde ikiz, üçüz, hatta dördüz kuzulamasıdır. En fazla süt veren de bu koyundur. Sadece kadın çiftçilerimize hiçbir şart olmadan bunları dağıtıyoruz. Her kadına 3 koyun veriyoruz.”

YERLİ VE UCUZ ET SATIYOR…

‘Bizde proje bitmez' diyor. Sıra ‘Ege Et'e geliyor. Büyükşehir Belediyesi, mezbaha için büyük bir yatırım yapmış. Bölgenin hayvanlarının kesimi o mezbahada yapılıyor. Devamını Özlem Çerçioğlu'ndan dinliyorum:

“Kestiğimiz büyükbaş hayvanların etlerini, açtığımız Ege Et şubelerinde satıyoruz. Çalışanlarımız arasında kadınlarımız var. Türkiye'de et çok pahalı, vatandaş protein alamıyor derken, biz ekonomik, hijyenik ve ucuz etle vatandaşımızın karşısındayız. Çünkü, aracı devreden çıkıyor. Etlerimiz ithal değil, yerli et. Her türlü denetimden geçiriliyor. O hayvanlar besmeleyle kesilen, Aydın'ın yerli eti.”

AYDIN'DA KİMSE AÇ KALMAZ…

Vaatten öte yapacakları neyse onu söylediklerini belirtiyor. Projelerinde kadınların, gençlerin öncelikli olarak yer aldığını belirten Özlem Çerçioğlu, tüm belediye başkanlarının yol, asfalt çalışması, çöp toplamasının zaten görevleri olduğunu hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor:

“Ama iddialı olduğumuz konu sosyal belediyeciliktir. Bu konuda Türkiye'nin en başarılı belediyesiyiz. Aydın'da kimse yatağa karnı aç girmez. Burada kimse soğuktan üşümez. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi onların yanındadır.”

BABASI OYUYLA KIRAT'I YEMLİYORDU KIZI KENTİNİ CHP'NİN KALESİ YAPTI

Aydın bir dönem Demokrat Parti'nin ve o geleneğin devamı olan Adalet Partisi'nin kalesiydi. Özlem Hanım'ın babası da hemen her seçimde Adalet Partisi'ne oy verdi. Ama çocuklarına, eşinin vereceği oya hiç müdahale etmedi. Seçim günü oy vermeye gidileceği sırada o hangi partiye oy vereceğini, ‘Bugün seçim günü. Oyumla Kırat'ı yemleyeceğim' diye anlatıyordu. Yani oyunu, amblemi Kırat olan Adalet Partisi'ne vereceğini söylüyordu. Demokrat parti kökenli babanın kızı ise hep Demokrat Parti ile yarışmış CHP'den önce milletvekili, sonra Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Özlem Çerçioğlu, başarılı olduklarını bazı seçim sonuçlarıyla da anlatıyor. Örneğin, rahmetli Başbakan Aydın Menderes'in köyünden Cumhurbaşkanlığı referandumunda yüzde 72 ‘hayır' çıkmış. Yerel seçimde yüzde 65 oy CHP adayına çıkmış. Çakırbeyli'de Adnan Mendenres Anı Müzesi açılmış. Ziyaret edenlerin isimleri çınar ağacına çakılıyor. Köylü pazarını da orada açmışlar. Organik ürünler tarladan getiriliyor. İki saat sonra size ulaşıyor. 2 dönem Aydın milletvekilliği yapan ‘Doğduğum yerleri seviyorum' diyen Çerçioğlu son noktayı şöyle koydu: “Yerelde Aydın halkı ve partimizin genel merkezi de destek oldukça Aydın'da yerel politikada kalacağım. Benim başarılı olduğum alan yerel yönetim. Herkes başarılı olduğu yerde siyasetine hizmet vermeli.”

Yolu Yılmaz Hoca gösterdi kadınlar üretti kent güzelleşti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, yaptığı hizmetlerle Eskişehir'in çehresini değiştirdi. Örnek bir belediyecilik sergilemeye devam ediyor. Özlem Çerçioğlu da belediye başkanı seçildikten sonra, “Yılmaz Hoca bu işleri nasıl yapıyor” diye yerinde öğrenmek üzere yanına bazı belediye görevlilerini de alıp Eskişehir'e gitmiş. Onu dinledi, notlar aldı ve bazılarını kentinde uygulamaya koydu.

KADIN KOOPERATİFİ

“İnsanlara balık tutmayı öğretiyoruz” diyor ve başarıyla yürütülen projesinden söz ediyor: “Çine ilçemize bağlı Mutaflar köyümüz var. Orada bir kadın kooperatifi kurduk. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bütün çiçeklerini o köydeki kooperatiften alıyoruz. Onlar da hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de çocuklarını okutuyor.”

Karar için 5 yaşındaki çocuklar da oy veriyor

Aydın'da 33 kültür merkezi var. Özlem Çerçioğlu, bir şey yapacakları zaman bunu halka sorduklarını belirtiyor. “Örneğin neler” dediğimde şunları anlatıyor: “Aydın'da 100 milyon lira nakit verip 177 dönümlük araziyi kamulaştırdık. Birçok yerde böyle kıymetli arazi ele geçince hemen AVM, rezidanslar yapılması gündeme gelir. Biz de bu durumu halka sorduk. Halkın yüzde 99'u yeşil alan yapılmasını istedi. Şimdi orada spor alanları, bisiklet yolları, konser alanları, kafeler yapılacak. 31 dönümlük arazimiz var. ‘Ne yapalım' diye sorduk. Onun için de ‘yeşil alan' denildi. İlginçtir, gençler kütüphane istedi. Kütüphane yapacağız. Anneler park, kafe istedi. Aydın'da 500 dönümlük alanda ışıklı yaşam doğal parkı yapıyoruz. Kuşadası ilçemizde 10 dönümlük boş alan vardı. Orayı da halka sorduk. Halk yeşil alan istedi. Biz de ‘hay hay' dedik. Belediyeyi halkla beraber yönetiyoruz. Halk ne istiyorsak onu yapıyoruz. Oylama sonucuna göre karar veriyoruz. 5-6 yaşındaki çocuklar da oy kullanıyor.”

Fideler hormonsuz ürünler GDO'suz

Özlem Hanım, bundan 3 yıl önce Aydın'ın 492 köyünü dolaştı. Büyüklerin sandıklarında sakladıkları “Ata tohumları”nı buldu. Bu tohumlar eskiden kullanılan hormonsuz, GDO'suz tohumlardı. Toplanan tohumları fideye dönüştürdüler. Tam 3 milyon adet domates fidesini başta Kocarlı İlçesi'nin köyleri olmak üzere dağıttılar. Bahçelerde, evlerin balkonunda, saksılarda buram buram domates kokusunu duyabilirsiniz. Onlarda ne hormon, ne GDO var… Onlar “Ata tohumu”nun ürünleri… Belediyenin ziraat mühendisleri onların gelişimini izliyor, köylülere yol gösteriyor. Rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in köyü olan Çakırbeyli'de açılan pazarda, 400 tezgah kadınlara verildi. O tezgahlarda kadınlar, bir asgari ücretlinin bir ayda kazandığını bir günde kazanır duruma gelmiş. Kadınlar hormonsuz Ata tohumlarla üretiyor, aracı olmadan tezgaha getirip alın terinin karşılığını alıyor.