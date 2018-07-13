Park kavgası yüzünden gözlerini kaybetti!

Park etme yüzünden tartıştığı adamın oğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu gözlerini kaybeden Şahin Mumci, olay tarihinde 17 yaşında olan sanığın tutuksuz yargılanmasına isyan etti. Adliye koridorlarında, "Bu nasıl bir adalettir söyleyin bana. Benim dünyam kararmış. Adam 15 aydır dışarıda geziyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ümit TÜRK, Fatma VURGUN-İSTANBUL

Beyoğlu Okmeydanı’nda 30 Nisan 2017’de yaşanan olay iddinameye göre şöyle gelişti; 35 yaşındaki Şahin Mumci, ortağı olduğu nakliyat şirketine ait kamyonetin önüne park ettiği internet kafenin sahibi Karabey K., ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmayı çevredekiler ayırdı. Mumci ile Karabey K., karşılıklı dava açtı.

7 EL ATEŞ EDİLDİ GÖZLERİNİ KAYBETTİ

Olaydan bir buçuk ay sonra Şahin Mumci, aracının içinde telefonla konuşurken yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin biri başına 6’sı vücuduna isabet eden Mumci, kaldırıldığı hastanede bir ay yaşam mücadelesi verdi. Hayata tutunmayı başaran Mumci gözlerini ise kaybetti.

SAVCI DAVA AÇTI

Hastanede kendisine gelen Mumci, kendisine ateş edenin daha önce park meselesi yüzünden tartıştığı Karabey K.’nin 17 yaşındaki oğlu A.K.’nin olduğunu söyledi. Savcılığın yaptığı soruşturma sonucunda A.K., hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı.

“BENİ VURAN KİŞİ DAVALIK OLDUĞUM ADAMIN OĞLU”

A.K., ise Şahin Mumci ile babasının arasında yaşanan tartışma sırasında orada olmadığını, Mumci’yi vuran kişinin kendisinin olmadığını savundu. İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada olayı anlatan Şahin Mumci, Karabey K., ile park yüzünden tartıştığı sırada oğlu A.K.’nin de elinde demir boruyla orada bulunduğunu, kendisini vuranın da A.K., olduğunu söyledi.

DURUŞMA ÇIKIŞI İSYAN ETTİ: HAYATIM KARARDI NEDEN TUTUKLANMIYOR…

Mahkeme, sanık hakkında sosyal inceleme raporu aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Mumci, adliye koridorlarında, “Adalet istiyorum” diye bağırdı. Çevresindekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Mumci, “Bu nasıl bir adalettir söyleyin bana. 15 aydır adam geziyor. Ben hayatımı kaybetmişim. Benim dünyam kararmış” diyerek haykırmasına devam etti.

VURULMA ANI DOSYADA

Dosyaya sunulan güvenlik kamerası görüntülerinde Şahin Mumci’nin vurulma anı da yer aldı. Görüntüleri inceleyen bilirkişi raporuna göre Şahin Mumci’nin aracının peşinden koşturarak giden ve aracın durması üzerine Mumci’ye ateş eden kişinin A.K., ile fiziki özellikleriyle benzerlik taşıdığı belirtildi.