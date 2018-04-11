Park yerini vermemek için ezilme pahasına yola oturdu

Eskişehir’de, yol kenarındaki park yerini vermemek için ezilme pahasına yola oturan bir şahsın hali güvenlik kameralarına yansıdı. "Böylesi ancak Türkiye'de olur" dedirten görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tüzün Sokak'ta yaşandı. Yaşı 25 ila 30 arasında olan genç, sokak üzerinde bulunan bir araçlık park yeri üzerinde durarak kendi aracının gelmesini bekledi. Bu esnada aynı sokağa gelen bir kamyonet tipi araç sahibi gencin durduğu park yerine geldi. Araç içerisinde bulunan orta yaşlı şahıs, aracını park etmek için gençten müsaade istedi. Fakat park yerinde duran şahıs, araçta bulunan kişiye kendi araçlarının geleceği yönünde işaretler yaptı. Ardından taraflar arasında tartışma hararetlendi. Daha sonra genç, park yerini vermemek için yola oturarak araç sürücüsüne üstüne doğru gelmesini işaret etti.

‘Araçla gence çarptı'

İlk denemesinde aracını park edemeyen sürücü, park etmek için ikinci deneme yaptı. Bu sırada genç bulunduğu yerden kalktı. Ancak yeri bırakmak istemeyen genç, araç sürücüsünün tekrar hamle yaptığını görünce tekrar yola oturdu. Bir süre duraklayan şoför, gencin ayağa kalktığını görünce aracını park yerindeki gencin üstüne sürdü. Ezilme tehlikesi atlatan genç, araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Kullandığı arabadan inen şahıs, genci tartaklamaya başladı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen tarafların aile yakınlarıyla birlikte kavga daha da büyüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan park kavgası, sürücüsünün aracını gencin bulunduğu yere bırakmasıyla herkes dağıldı.

ESKİŞEHİR (İHA)

