Parkta uyuşturucu alemine suçüstü

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Şenyurt, İsmet Paşa, Karataş ve Konak mahallelerindeki 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda bin 250 adet uyuşturucu hap, 345 adet ecstasy hap, 13 adet captagon hap, 30 gram eroin, Ateş-Buz olarak nitelendirilen 15 gram metamfetamin 7,5 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 11 bin 90 lira para, 2 hassas terazi, 3 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Öte yandan Yeşilvadi Parkı'nda üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.