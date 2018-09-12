Parkta uyuşturucu alemine suçüstü

Gaziantep’te bir parkta uyuşturucu alemi yapan 3 kişi de suçüstü yakalanırken, yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Şenyurt, İsmet Paşa, Karataş ve Konak mahallelerindeki 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyon düzenledi.

ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK BASKINI

Operasyonda 14 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda bin 250 adet uyuşturucu hap, 345 adet ecstasy hap, 13 adet captagon hap, 30 gram eroin, Ateş-Buz olarak nitelendirilen 15 gram metamfetamin 7,5 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 11 bin 90 lira para, 2 hassas terazi, 3 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Öte yandan Yeşilvadi Parkı'nda üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.