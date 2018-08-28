Parktaki çocuklara ateş açılmasıyla ilgili tutuklama kararı

Pendik’te parkta oynayan çocuklara ateş ederek 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı sırtından yaraladığı iddiasıyla emniyetten serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan şüpheli B.B.’nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde silahının olmadığını söyleyerek, “Kızın yaralanması ile alakam yoktur” diye kendini savundu. Ayrıca, şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak üzerinde bulunan bir sitenin parkında oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmişti. Olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli B.B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheli B.B. yeniden gözaltına alınarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

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TUTUKLANDI

Şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

“ÇOCUKLARIN SESİNDEN UYANDIM”

Öte yandan, şüphelinin ortaya çıkan emniyet ifadesinde, “Bayram olması sebebiyle sabah saat 04.00'a kadar kuaför arkadaşıma yardımcı oldum. Eve sabaha karşı geldiğim için 11.00-12.00'e kadar uyudum. Yanımızdaki sitede bulunan çocukların seslerinden uyandım. Pencereye çıktığımda küçük yaşta kız ve erkek çocuklar sitenin bahçesinde oynuyorlardı. Ben çocuklara seslenerek sessiz olmalarını söyledim. Çocuklar da, “tamam” dediler. Ben Hiranur isimli çocuğu tanımam. Tekrar yattım ve uyudum” dedi.

“ANNEME BANA, ‘SEN Mİ VURDUN?’ DEDİ”

Daha sonra annesinin kendisini uyandırdığını söyleyen şüpheli, “Annem bana, ‘Parkta bir kız vurulmuş sen mi yaptın?' dedi. Ben de anneme cama çıktığımı ve ses yapmayın dediğimi söyledim. Camda çocuklar beni gördüğü için benim yaptığımı düşünmüş olabilirler. Ben uyuduğum için herhangi bir silah sesi duymadım. Silahım da yoktur. Kızın yaralanması ile alakam yoktur” diyerek suçlamaları reddetti.

AA