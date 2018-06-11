‘Parlamenter sistemin kıymetini, en çok AKP’liler anlayacak’

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı seçilememesi halinde, arkasında kaya gibi duracağız. Seçilmesi durumunda ise grubumuz kök söktürecektir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Manisa'dan birinci sıra adayı. Yaptığı açıklamalar, gündeme getirdiği konularla ses getiren Özel, TBMM'nin yeni oluşumunda, AKP milletvekillerinin de parlamenter sistemin kıymetini anlayacağını söyledi. Özel, 600 üyeli parlamentoda, yarıdan bir fazlası olan 301'in daha çok “sembolik anlam” ifade ettiğini söyledi. Manisa'da seçim çalışmalarını yürüten ve konuşmaktan sesi kısılan Grup Başkanvekili Özgür Özel, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

301 OY, SEMBOLİKTİR

Şu anda en çok parlamentonun yarıdan bir fazlası olan 301 milletvekilliği tartışması da önhe çıkıyor. Ben 301 tartışmasını biraz sembolik buluyorum. 301 milletvekili, Anayasaya göre milletvekilliğinin düşürülmesi, cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma önergesinin verilmesi, Parlamento tarafından kabul edilen yasanın, cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi halinde, vetoya karşı direnme hakkında 301 oy lazım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini etkisiz kılmak için nitelikli çoğunluk lazım.

ÖNEMLİ OLAN SALT ÇOĞUNLUK

Meclis yeni dönemde genel kurul salonunda en az 200 kişi milletvekilinin bulunmasıyla çalışmasına başlayabilecek. Buna ‘toplantı yeter sayısı' deniliyor. Karar çıkması için 150'den fazla milletvekili gerekecek. Buna da karar yeter sayısı deniliyor. Taraflardan birisi 150, diğeri 149 ise 150'‘nin dediği olacak. Böylece, TBMM grubuna sahip, daha dinamik, inanmış grup karar yeter sayısında etkili olacak. Yani, salona hangi taraf çok geliyorsa, onun dediği olacak.

AKP'LİLERİN GELMEYENİ ÇOK OLACAK

Mecliste gece gündüz bulunmuş, 3 dönem grup başkanvekili olarak görev yapmış milletvekili olarak şunu görüyorum: Eski barkanlar, eski parlamento yöneticileri, partinin kurucuları yani ak saçlılarının meclise hemen hemen devamı yok gibi. Ancak, kritik oylamalarda geliyorlar. AKP listesinde100'e yakın eski bakan, eski yönetici, kolay kolay genel kurulda olmayacaktır.

CHP kadrolarını önemli ölçüde yeniliyor. Genç ve dinamik bir kadro var. İYİ Parti milletvekillerinin deç tamamına yakını yeni vekillerden oluşacak. Aynı şekilde Saadet Partisi milletvekilleri de bulunacak. Muharrem İnce'nin Cumhurbayşkanı seçilmesi halinde, arkasında kaya gibi duracağız. Seçilmesi durumunda ise grubumuz kök söktürecektir. Temel motivasyonumuz parlamenter sistem. AKP'liler ise yetkilerini saraya devrettikleri için biz daha güçlü ve olacağız. Biz ‘güçlü meclis, güçlü parlamento' diyerek zaten 2-0 önde başlamış oluyoruz.

EN ÇOK, AKP'LİLER İSTEYECEK

Anayasa referandumu oylaması öncesi, getirilmek istenen sistemin istikrarsızlık getireceğini söyledik. İstikrarsızlığın esas daniskası cumhurbaşkanı ile meclis çoğunluğun farklı taraflarda olmasından kaynaklanacak. Parlamentoya dönüşü en çok AKP destekçileri isteyecektir.

Demokratik Parlamenter sisteme geçildiği takdirde, yalnız 15 nisan değil, 12 Eylül anayasalarıyla da hesaplaşılacak. Yargı bağımsızlığının nasıl sağlanacağı önemli. Evrensel ölçütler içinde liyakata dayalı ve bugüne değil geleceğe yönelik düzenlemelere ihtiyaç var.

ERDOĞAN'IN VEKİLLERİNE GÖRE DEĞİL

Biz de TBMM iç tüzüğünü iktidar değiştiriyor. Oysa, dünya parlamentolarında iç tüzük değişikliğini muhalefet öneriyor ve o önerilere göre düzenlemeler yapılıyor. İlk işimiz, iç tüzük değişikliği de olacak. ‘Erdoğan'ın vekillerine' göre değil, milletin vekillerine göre bir iç tüzük hazırlayacağız.

Seçim kararından sonra partimiz, İYİ Partiye yapılması gerekeni yapmış, seçime katılabilmelerinin yolunu açmıştır. Yapılacak başka bir iyilik de kalmamıştır.”