Parmağına maganda kurşunu isabet etti!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada, nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşununun sağ el işaret parmağına isabet ettiği Ayşegül Kesimal (41), "Allah bizi korudu. Mermi, can alıcı bir yerimize gelebilirdi" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Ayşegül Kesimal’in sağ el işaret parmağına, nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. Mermi çekirdeğiyle parmağı kanlar içinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kesimal, ameliyata alındı. Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan Kesimal, bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ’

Olay anını anlatan Ayşegül Kesimal, balkonda oturduğu sırada, elini kahve fincanına uzatırken, bir şey düşer gibi ses duyduğunu söyledi. Kesimal, “Elime bir şey isabet ettiğini fark ettim. Ses duymadık, aniden geldi. Baktık, mermi olduğunu gördük. Nereden, nasıl geldi; farkında değiliz. Eğer elime gelmeseydi karşıda kayınvalidem oturuyordu. Vücuduna, gözüne denk gelebilirdi. Amcam burada oturuyordu, ona da denk gelebilirdi. Yaz günü, gündüz vakti evimin önündeyim. Bu çok tehlikeli bir şey. Allah bizi korudu. Daha kötü şey olabilirdi. Mermi, can alıcı bir yerimize gelebilirdi. Yapmasınlar böyle şeyler. Silah kullanmasınlar” diye konuştu.

Olay sırasında balkonda bulunan Zeki Kesimal de karşı köyden mermi geldiğini belirterek, “Gelinimizin eline mermi çekirdeği isabet etti. Hastaneye gittik. Kaçkar Devlet Hastanesi’nde doktor yoktu. Bize ‘Salı gününe kadar bekleyin, doktor o gün gelecek’ dediler. Ambulans dahi vermediler. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye gittik” dedi.

Yörede kontrolsüz silah kullanımlarında atış olduğunu da savunan Zeki Kesimal, “Buna bir el atılması lazım. Bugün bana, yarın komşuma. İleride daha büyük kazalar yaşanabilir” diye konuştu.

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize), (DHA)