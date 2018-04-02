Pasaport ve ehliyet işlemlerinde yeni dönem

Pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri işlemleri bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Artık resmi ve hususi pasaportlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden, diğer umumi pasaportlar ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edilecek.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Nüfus Müdürlüklerinde yapılmaya başlanılan Pasaport ve sürücü belgeleri işlemleri ile ilgili bilgi vererek, “Burada amaç emniyetin iş yükünü azaltmak. Burada vatandaşlarımız geldiği zaman daha hızlı daha işlem sayısı azaltılmış bir prosedürle taleplerine kısa sürede ulaşmış olacaklar” dedi.

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü’nden randevu alan vatandaşlar sıraya girerek işlem yaptırmaya başladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da Nüfus Müdürlüğü’ne gelerek yapılan çalışmaları inceledi.

Yeni uygulamayı basın mensuplarına anlatan Vali Şahin, “Bugün sürücü belgesinin ve pasaportların nüfus ve vatandaşlık il ilçe müdürlüklerinden verilişinin ilk günü. Bu 2 Nisan tarihi itibari ile yine yasanın emrettiği doğrultuda devri yapılmış oldu. Bugün de vatandaşlarımız artık sürücü belgesi ve pasaport için nüfus il ve ilçe müdürlüklerine yapmaya başladılar” dedi.

Yeni sistemle emniyetin iş yükünün de azalacağını vurgulayan Şahin, “Burada amaç, hem emniyetin iş yükünü azaltmak, hem de asli işine döndürmek. Bu ağırlıklı olarak idari bir iştir. Dolayısı ile bunu emniyetten alıp Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri’ne vermekle emniyetteki iş yükü azaltılmış olacak. Diğer taraftan da zaten kimlik belgesi gibi çok önemli bir belgeyi üretmek ve kayıtlarını tutmakla görevli olan Nüfus Vatandaşlık Müdürlüklerimiz buna paralel yine aynı şekilde belge niteliğine hususi pasaportların ve sürücü belgelerinde verilmesi görevini üstlenmiştir. Bunlar evrakları itibari ile birbirini destekler nitelikteki belgeler. Burada vatandaşlarımız geldiği zaman daha hızlı daha işlem sayısı azaltılmış bir prosedürle taleplerine kısa sürede ulaşmış olacaklar. Burada ortak veriler kimliğin ortak verileri, parmak izinden diğer belgelere kadar bütün ortak veriler aynı anda kullanılmış olacak ve vatandaşımızın hizmet alma noktasındaki memnuniyeti de artacaktır” ifadelerini kullandı.

İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINACAK

Emniyet Müdürlüklerinde bu görevi yapan kişilerin bir süre nüfus müdürlüklerine destek vereceğini söyleyen Vali Şahin,“Yine bu geçiş sürecinde her hangi bir aksaklık yaşanmaması için ya da yaşandığı takdirde tecrübeleri ile destek vermek için kısa bir süre emniyet müdürlükleri de bu görevi yapan arkadaşlarımızdan her bir ilçe de, bir ehliyet bir pasaport bölümünden olmak üzere ikişer arkadaşımız ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirilmiştir. Resmi ve hususi pasaportlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edile bilecektir” şeklinde konuştu.

350 CİVARINDA PERSONEL TAKVİYESİ YAPILDI

Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunlukla ilgili olarak konuşan Vali Şahin,”İl Nüfus Müdürlükleri emrine geçen yıl ekstradan kadrolara verildi ki bize 350 civarında personel takviyesi bakanlığımız tarafından yapıldı. Buna uygun alt yapılar oluşturuldu. Bu ilk günler bir takım yoğunluklar yaşanıyor olsa da kısa zamanda normal olacaktır. Vatandaşlarımız buradan daha hızlı daha kolay hizmet almaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

İHA