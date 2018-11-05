Pasaportlarda skandal hata, devlet köprüleri karıştırdı

Pasaportların ilk sayfasında yer alan Edirne'deki Uzunköprü fotoğrafının aslında aynı ilde bulunan Meriç Köprüsü'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Edirne’nin Uzunköprü Belediye başkanı Enis İşbilen tarafından ilçeye de ismini veren Uzunköprü’nün UNESCO dünya mirasına girebilmesi için müracaat yapılmış, sürecin sonunda köprü geçici listeye girmişti.

Kurumlar; tarihi köprünün dünyaya tanıtılması amacıyla birçok girişimde bulunmuş, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünce de hazırlanan yeni pasaportların ilk sayfasına köprünün fotoğrafı bastırılmıştı.

Dikkat çeken detay ise aylar sonra fark edildi.

“KÖPRÜLER KARIŞTIRILDI”

Pasaportların ilk sayfasında bulunan Uzunköprü isimli fotoğrafın aslında aynı ilde bulunan Meriç Köprüsü’ne (Mediciye) ait olduğu ortaya çıktı.

TERAS FARKI!

Birbirine çok benzeyen bu iki köprü arasındaki en önemli fark ise Meriç Köprüsü’nde bulunan seyir terası. Pasaportlarda da bulunan köprü dikkatli incelendiğinde, köprünün sonunda seyir terası olduğu görünüyor. Ayrıca fotoğraf Meriç Köprüsü’nün mimari yapısı ile birebir örtüşüyor. Konuyu fark eden vatandaşlar yetkililerin bir an önce harekete geçip bu yanlışı düzeltmelerini istedi.

UZUNKÖPRÜ

Türkiye’nin en önemli kültür miraslarından biri olan Uzunköprü’nün yapımına II. Murad döneminde 1427 yılında başlandı. Köprü on altı yılda bitirildi ve 1443 yılında hizmete girdi.

Köprünün en büyük özelliği ise dünyanın en uzun taş köprüsü olması.

Edirne Salnamesi'nde 1392 metre uzunluğunda, 5.50 metre genişliğinde olduğundan bahsedilen köprünün, bugünkü uzunluğu 1272 metredir. Genişliği ise 1964 onarımında iki yanına balkon biçiminde genişlemeler yapılarak 6.80 – 6.90 metreye çıkarılmıştır. İlk yapımında 174 yüksek kemerli olan köprünün, günümüzde 164 yüksek kemeri ayaktadır.

Ergene kesimine rastlayan büyük gözlerin sağ ve solunda, boşaltma gözleri yer almaktadır. Köprünün toplam yedi boşaltma gözü bulunmaktadır. Köprü ayaklarında ve kemer kilit taşları üzerinde güç ve kuvveti sembolize eden bir takım hayvan figürleri ve stilize bitki motifleri bulunmaktadır. Burada yer alan hayvan figürlerinden aslanın arka ayakları arkasında Ay'ı temsil eden kadın başı görülmektedir.

Bu betimleme ile aynı yüzde aksi içerisinde lale motifi de yer almaktadır. Ayrıca diğer yüzde, yine gücü ve uzun yaşamı sembolize eden fil betimi görülmektedir.

Köprü başında yer alan ve sonradan taşınan çeşmesinin üzerinde orijinal hali Yunan işgalinde kazınmış olan Sultan II. Mahmud'un onarım yazıtını temsilen, günümüzde bu bölüme yeni harflerle yazılmış bir mermer kitabe koyulmuştur.

Tamir kitabesinin alt ve üst kısmında “S” ve “C” kıvrımları ve gül motifleri mevcuttur.

Günümüzde halen kullanılmakta olan köprünün, 2.55 metre yüksekliğinde, 4.50 metre genişliğinde üçgen biçimli tarih köşkü ve iki balkonu bulunmaktadır.

Köprünün restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 programına alınmıştır.

Köprü, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunca 16/07/2010 tarihinde tescil edilmiştir.

MERİÇ KÖPRÜSÜ

Mecidiye Köprüsü diye de adlandırılan Meriç Köprüsü, 1842’de Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış ve 1847’de bitirilmiş köprüdür.

Edirne-Karaağaç yolunda, Meriç Nehri üzerinde yer alır. 263 metre uzunluk, 7 metre genişlikte, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli olup yanlara doğru eğimli özellikler taşımaktadır.

Mermer yazıtlı köşkü olan köprünün kubbesinde daha önceleri güneş motifi olduğu bilinmektedir.