Pastacılara dini eğitim

Diyanet İşleri Başkanlığı, okullar, kahvehaneler, öğrenci yurtları, ve kamu kurumlarından sonra şimdi de meslek edindirme kursları ve sanat eğitim merkezlerine giriyor.

Konya Belediyesi ve İl Müftülüğü arasında protokol imzalandı. Müftülük tarafından görevlendirilecek kadın din görevlileri Belediyenin Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'ndeki (ASEM) kursiyerlere, “Kadın ve Aile Eğitimi” konusunda seminerler verecek. Meslek Edindirme kurslarında ve ASEM'lerde ahşap teknolojileri, mefruşat, aşçılık, pastacılık, yüzme, el sanatları, dokuma, grafik, fotoğrafçılık, yabancı dil, spor, sağlık, pazarlama, seramik gibi alanlarda kurslar veriliyor.

Protokole göre müftülük tarafından görevlendirilecek kadın din görevlileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerlere “Kadın ve Aile Eğitimi” konusunda seminerler verilecek. Konya Valisi Yakup Canbolat, projenin memleketin birliği, dirliği, bütünlüğü ve dini anlayışın doğru şekillendirilmesi noktasında önemli bir hizmet olacağını söyledi. Kadın kursiyerlere yönelik seminerlerin konuları İslam’da aile hukuku ve yaşamı, aile yapısının korunması, ailede huzurun artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, gelenek ve göreneklerin yaşatılması, değerler eğitimi ve temel dini bilgilerini kapsayacak.