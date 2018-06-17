Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pati olayında tek şüpheli kepçe operatörü tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yol kenarındaki otları temizlerken, yavru köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kopmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M., tutuklandı.

android-time 12:27 17 Haziran 2018
Haberler Gündem
Pati olayında tek şüpheli kepçe operatörü tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yol kenarındaki otları temizlerken, yavru köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kopmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M., tutuklandı.

Sapanca Şahin Tepesi mevkisinde, çarşamba günü, hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu olmayan yavru köpeği görerek, veteriner Onur Çakmak’a götürdü. Veteriner kliniğinde ilk tedavisi yapılan köpek, İstanbul Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Bayramın birinci günü ameliyata alınan yavru köpek öldü. Köpeğin ölümü, kamuoyunda büyük üzüntüye ve tepkiye neden oldu.

resimid_5275926

Fotoğraf: DHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Köpeğin bulunduğu yerde, dün iş makinesiyle tatbikat yapıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Yavru köpeğin, yol kenarındaki otların temizlendiği iş makinesinin altında kalması sonucu ayaklarının ve kuyruğunun koptuğu değerlendirildi.

resimid_5275927

Fotoğraf: DHA

Soruşturma kapsamında Sapanca Belediyesi’nde çalışan kepçe operatörü İ.M., gözaltına alındı. İ.M., bugün sabah saatlerinde jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Burada işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk ediyen İ.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)

Son güncelleme: android-time 15:0617.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar