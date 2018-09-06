Hadi ipucu sorusu belli oldu! Pavarotti’nin elinde tuttuğu aksesuar ne? Pavarotti kimdir?

Hadi yarışmasında günün ipucu Hadi'nin Instagram sayfasından yayınlandı. Bugünün ipucu dünyanın en büyük tenorundan geliyor. Çoğumuzun pek ısınamadığı opera türünü milyonlara sevdirmiş, popülerleşmesinde ve ilgi görmesinde büyük rol oynamıştır. Kimden bahsediyoruz; tabii ki Luciano Pavarotti... Görselde de gördüğünüz sanatçının genellikle sahnede elinde tuttuğu aksesuara dikkat!

Hadi yarışmasının ipucu yayınlandı. Hadi yarışmasının 12:30’daki ipucunda Pavorotti elinde ne tutuyor sorusu soruldu. Hadi yarışmasında öğlen ayağının ipucu yayınlandı. Yarışmaya katılmayı planlayanlar heyecanla Hadi ipucunu araştırmaya başladı. İşte 6 Eylül tarihli Hadi yarışmasının ipucu detayları…

Hadi bugün 12.30’da Bugünün ipucu dünyanın en büyük tenorundan geliyor. Çoğumuzun pek ısınamadığı opera türünü milyonlara sevdirmiş, popülerleşmesinde ve ilgi görmesinde büyük rol oynamıştır. Kimden bahsediyoruz; tabii ki Luciano Pavarotti Görselde de gördüğünüz sanatçının genellikle sahnede elinde tuttuğu aksesuara dikkat! . . . . . . . #hadi #kazandıranuygulama #hadihayırlısı #ödüllüyarışma #trivia #test #hadibilgiyarışması #hadioynalive #heyecanlı #canlı #mobil #yarışma #gercekpara #appstore #playstore

Hadi (@hadioynalive)’in paylaştığı bir gönderi ( 6 Eyl, 2018, 12:10öö PDT )

PAVOROTTİ ELİNDE NE TUTUYOR?

Görselde Pavorotti’nin elinde beyaz bir mendil tuttuğu görülüyor. Opera sanatçıları zorlu performansları sırasında mendile ihtiyaç duyuyor.

PAVAROTTİ KİMDİR?

Luciano Pavarotti (12 Ekim 1935, Modena – 6 Eylül 2007, Modena), İtalyan tenor. Modern opera dönemindeki en önemli ses sanatçılarındandır.

Luciano Pavarotti’nin imzası

1935 yılında İtalya’nın Modena şehrinde doğdu. İlk müzik deneyimini şehrindeki koroda, babası Fernando ile yaşadı. Gençken, babasıyla Gioachino Rossini’nin adı verilen koroyla birlikte Galler’e gitti. Llangollen (Denbighshire) uluslararası şarkı söyleme yarışmasında birinci oldu ve bu onu bir tenor olmak konusunda hırslandırdı. Aslında bir öğretmen olmak için yetiştirilen Pavarotti, Arrigo Pola ve Ettore Campogalliani tarafından aldığı derslerle 1961 yılında “Concorso İnternazionale” adlı ödülü kazandı ve opera dalındaki başlangıcını bir tiyatro salonunda La bohème eseri ile aynı yılın 29 Nisan’ında yaptı.[2] Bundan sonra Güney ve Kuzey Amerika, Asya, Afrika, Avrupa ve Avustralya’da birçok kez konser verdi. Ardından, Modena’da genç şarkıcıları eğitecek bir okul açtı.