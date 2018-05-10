Berkin Elvan davasının bugünkü duruşması öncesi mahkeme salonunun önünde fenalık geçiren Gülsüm Elvan “Eliniz kopsaydı hepinizin. Pazar günü anneler günü, hepinizin vicdanı sızlasın. Çocuğumun suçu yoktu” diye feryat etti.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı’nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013’te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor.

Duruşma öncesi mahkeme salonunun önünde fenalık geçiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan “Eliniz kopsaydı hepinizin. Pazar günü anneler günü, hepinizin vicdanı sızlasın. Çocuğumun suçu yoktu” diye bağırdı.

Anne Elvan’ın yakınları ve adliye çalışanları sakinleştirmeye başladı.