Pazara gidiyorum diyerek evden çıkmıştı! Haber geldi…

Cebeci Mahallesi’nde oturan Fatma Alzahra Ajaj geçtiğimiz pazartesi günü 1 yaşındaki çocuğu Lana Albayaa’dı yanına alarak evden çıktı. Eşi Mohamad Albayaa’ya sesli mesaj gönderen Ajaj, semt pazarına giderek alıveriş yapacağını söyledi.
Kendisinden haber alınamayınca da ailesi polise başvurdu. Olayın basına yansımasından sonra Ajaj, evine döndü. Ajaj’ın, kayıp olduğu sanılan bu sürede gönül ilişkisi yaşadığı bir kişinin yanında olduğu öğrenildi. DHA
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