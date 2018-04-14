Pazarda 2 kişiyi vurdu, evde yangın çıkarıp, 1 kişiyi rehin aldı

Bursa'da pazarda biri kayınpederi 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup, geldiği kayınpederinin evinde de 1 kişiyi rehin alan Yakup adlı şüpheli, evde yangın çıkardı. Daha sonra da pompalı tüfeği rehineye yöneltip dışarı çıkan şüpheli, çevreye ateş açarak polisin bölgeye yaklaşmamasını istedi. Rehin aldığı ev sahibini yaralayan saldırgan özel harekat tarafından gözaltına alındı.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 12. Esen Sokak’taki iki katlı evde meydana geldi.

Sırameşeler Pazarı’nda bilinmeyen bir nedenden biri kayınpederi olan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş edip yaralayan, soyadı öğrenilemeyen Yakup adlı kişi, daha sonra da kayınpederinin evine geldi.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Üst kattaki evde yangın çıkaran şüpheli, alt katta oturan ev sahibi erkeğin başına pompalı tüfeği dayayarak dışarı çıkardı. Çevreye rastgele ateş eden şüpheli, polisin yaklaşmamasını istedi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheliyi ikna etmeye çalışırken, itfaiye de evdeki yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bu arada bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.

REHİNEYİ VURDU

Şüpheli, rehin aldığı kayınpederinin ev sahibiyle birlikte sokağa çıktıktan sonra polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Şüpheli rehin aldığı ev sahibini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Bu sırada polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Olayı izleyen mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. polisler güçlükle ayırdı. İki saat süren olayın ardından yaralı rehine hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgli soruşturma başlatıldı. DHA