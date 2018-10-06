Biz böyle değildik. Elbet her devirde vardı kötüler, yanlışa sapanlar, yoldan çıkanlar ama biz böyle değildik! Gaziantep'in bir pazarında pazarcı 70 kuruşa evet 70 kuruşa aldığı domatesi gariban vatandaşa 5 liraya satıyor, yüzü kızarmadan. Medeniyetler şehri İstanbul'da belediye otobüs şoförleri tekerlekli sandalyeli bir engelli yurttaşı otobüsüne almıyor. Telefon kaydına rağmen engelli rampasını önce açan bir şoför son anda engelli insanı çaresiz yolun ortasında bırakıp kaçıyor. Bu iki örneğe yüzlercesi eklenebilir. Tıpkı o engelli vatandaş gibi çaresiziz ve dudaklarımızdan şu ünlü satır dökülüyor: Pazarlık mı olur adil dükkanda...

İstanbul Karaköy’de engelli aracıyla otobüse binmek isteyen vatandaş hiç bir otobüs tarafından alınmadı. Yaşadığı duruma isyan eden engelli vatandaş son çare olarak engelli aracını B.1846 numaralı 34 KP 0389 plakalı halk otobüsünün önüne çekerek şoförden engelli rampasının açmasını istedi.

Önünde engelliler için uygundur amblemi bulunan otobüsün şoförü rampanın çalışmadığını iddia ederek rampayı açmayacağını söyledi. Yaşlı adam bu kez şoföre “yalan söylüyorsun, hepiniz yalan söylüyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Bu sırada engelli vatandaşın mağduriyetine tanıklık eden bir başka vatandaş tüm yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Engelli vatandaşın daha önce geçen üç otobüs şoförüyle de aynı sorunu yaşadığını aktaran vatandaş elindeki kamerayla rampayı açmamakta direnen şoförün yanına yaklaştı.

Bu sırada kayıt altına alındığını fark eden şoför ise bozuk olduğunu iddia ettiği rampayı açtı. Ancak bu kez rampa durağın önündeki kaldırıma denk geldiği için engelli vatandaş yine otobüse binemedi. Otobüsün önünden çekilmesini fırsat bilen şoför kapıları kapatıp engelli vatandaşı ardında bırakarak uzaklaştı. Çaresizce otobüsün arkasından bakan engelli vatandaş ise sadece “Allah belanızı versin” diyebildi.

Çektiği videoyu sosyal medya hesabından İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Beyaz Masa hesabını etiketleyerek yayınlayan vatandaş vicdansız otobüs şoförü hakkında işlem yapılmasını talep etti. Bir çok kişi tarafından paylaşılan görüntüye yorum yapan vatandaşlar belediyeden bu muamelenin cezasız kalmamasını istedi.

Biz de başta İstanbul Büyükşehir Belediye Mevlüt Uysal olmak üzere konuyla ilgili bütün yetkilerine buradan sesleniyoruz: Bu skandal imza atan şoför hakkında nasıl bir yaptırım uygulayacaksınız? Ve bu olayın tekrar yaşanmaması için nasıl bir tedbir alacaksınız?

Konuyla ilgili resmi twitter hesapları üzerinden açıklama yapan İBB Beyaz Masa ve İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. şoförle ilgili tahkikat başlatıldığını duyurdu. İBB Beyaz Masa’dan şikayetçi vatandaşa yanıt olarak gönderilen açıklamada “Konu ile ilgili 1-10665512281 başvuru numarası ile süreci yakından takip ediyoruz. Tarafınıza en kısa süre içerisinde geri dönüş sağlayacağız. İletişiminiz için teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.’den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

