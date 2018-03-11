Pazartesi sabahı tehlikesi! Sis bitmiyor… | Son dakika hava durumu haberleri

Haberler kötü, iki gündür özellikle yurdun batı kesimlerini etkileyen sisin bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre pazartesi sabahı da İstanbul'da sis etkili olacak. Dün İstanbul'da vapur seferlerinin iptal olmasına yol açan, Marmaray'da büyük yoğunluk yaratan sisin pazartesi etkisini artırırsa, hafta başı yoğunluğuyla beraber İstanbullulara büyük zorluklar çıkarabileceği tahmin ediliyor...

Havalar adım adım ısınıyor bunun yanında yurdun birçok yerinden sis haberleri geliyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika tahminlerine göre sisli hava bugün ve yarın da etkisini sürdürecek. Pazartesi sabahı haftanın ilk mesai gününde sisli havanın ulaşımı etkilemesi ise İstanbulluları korkutuyor.

BOĞAZ’DA PAZARTESİ TEHLİKESİ

Dün sis İstanbul’da kendini gösterdi ve vapur seferleri iptal olunca, Marmaray’da büyük yoğunluklar oluştu. Diğer ulaşım araçlarını da etkileyen yoğunlukların pazartesi sabahı da yaşanmasından endişe ediliyor. Okulların ve mesailerin başlangıcına denk gelen sabah saatlerinde etkisi daha kuvvetli olan sisin yarın da etkili olarak salı günü yerini yağmura bırakması bekleniyor. Sisin vapur seferlerini iptal etmesi durumunda İstanbulluları, Marmaray ve Metrobüs alternatifleri bekliyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu;



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞMURLU HAFTA GELİYOR

Yeni haftanın ilk gününde sis etkili olacak ancak ilerleyen günlerde yurdun çeşitli bölgelerinden yağmur haberleri gelecek. Salı günü Türkiye’nin batısını etkileyecek yağışlar çarşamba günü doğu bölgelere kaysa da perşembe günü yurdun tamamı yağış alacak.

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