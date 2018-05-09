Pekşen: Kaya Sümela’ya değil Trabzon’a düştü

"Yukarıdan kaya düşebilir" denilerek Trabzon'daki ünlü Sümela Manastırı, 4 yıldır kapalı tutuluyor. Bu nedenle Trabzon'daki turizm de, büyük darbe aldı. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, kaybın 2 milyar dolar olduğunu açıkladı ve "Kaya, iktidar eliyle Sümela'ya değil, Trabzon turizminin başına düştü. Sümela Manastırını yılda 450 bin turist ziyaret ediyordu. Cruise gemilerinin Bodrum, Antalya, İzmir ve İstanbul’dan sonra Türkiye’de ziyaret ettiği 5. nokta olan Trabzon limanı seferleri de, Sümela’nın kapalı tutulması nedeniyle kaldırıldı’’ dedi.

Pekşen SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada,''Kaya düşme tehlikesine yönelik hiçbir ciddi çalışma yapılmıyor. Restorasyon için iki farklı program önerilmiş olmasına rağmen ilerleme sağlanamadı'' dedi ve şunları söyledi:

“Sümela Manastırı'nın kapalı kaldığı süre boyunca Trabzon ve Maçka ilçesi yaklaşık 2 milyar dolar turizm gelirinden mahrum kaldı. Sümela Manastırı'nı yılda 450 bin turist ziyaret ediyordu. AKP eliyle bu gelirden Trabzon halkı mahrum kaldı. 2015 yılında 11 Cruise gemisiyle 2 bin 280 turist gelmişti. Bugün tek bir gemi Trabzon limanına gelmiyor. Türkiye'nin en önemli tarihi miraslarından biri olan Sümela Manastırı, her yıl ülke ekonomisine önemli bir kayıp verdirme pahasına yalanların, bahanelerin arkasına saklanılarak atıl bir şekilde tutuluyor. Trabzon'a kurulan bu entrikanın bedelini Trabzonlular ve Maçkalılar ödüyor. ‘Kaya düşecek' yalanına şimdiye kadar hiç inanmadık. Gerçekte ise, Trabzon ve Maçka turizminin başına kaya düştü.''