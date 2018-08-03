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‘Pembe Panter Ayşe’ yakalandı

Adana'da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya 'VIP' fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B. yakalandı.

android-time 09:41 3 Ağustos 2018
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Adana'da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya 'VIP' fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B. yakalandı.

Adana polisi, iddiaya göre, Ayşe B.’nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde ‘VIP’ fuhuş yapan, ‘Pembe Panter’ lakaplı Ayşe B.’nin, gecelik 3 bin lira istediği kişilerden sosyal medyadan görüntülü konuşup, kendisini gösterdiği de saptandı.

 

DHA

DHA

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.’nin, ‘fuhuş yapmak’ ve ‘fuhşa yer temini etmek’ suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

DHA

Son güncelleme: android-time 20:5404.08.2018
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