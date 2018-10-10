Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Pembe tanker’de uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de polis ekipleri, tankerin şoför mahallinin arkasındaki, Pembe Panter oyuncakları bulunan pembe ile süslenmiş yataklı bölümde 5 kilo esrar ele geçirdi.

android-time 11:36 10 Ekim 2018
Haberler Gündem
Mersin'de polis ekipleri, tankerin şoför mahallinin arkasındaki, Pembe Panter oyuncakları bulunan pembe ile süslenmiş yataklı bölümde 5 kilo esrar ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Mersin’e gelen tankeri durdurup arama yaptı. Şoför mahallinin arkasındaki yatak bölümüne giren köpeğin tepki verdiği yeri açan polis, 5 kilo esrar ele geçirdi. Aracın yatak bölümünün pempe tonlarında olması ve çizgi film karakteri ‘Pembe Panter’in oyuncaklarının bulunması dikkat çekerken, gözaltına alınan sürücü C.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

resim1_6344959

Fotoğraf: DHA

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 11:4110.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar