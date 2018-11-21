‘Pendik Manyağı’na 23 yıl hapis istemi | Son dakika haberleri

İstanbul Pendik’te, "Sessiz olun" diye bağırdığı sitenin parkında oynayan çocuklara ateş açarak 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı yaralayan Barış B. hakkında “çocuğu öldürmeye teşebbüs” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin küçük kızı hedef alarak, yaklaşık 5 metre mesafeden ateş ettiği vurgulandı.

İstanbul Pendik'te, 21 Ağustos'ta meydana gelen olayda; parkta oynayan çocuklara ateş ederek 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı yaraladığı gerekçesiyle, Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheli Barış B. (26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlana iddianameye göre, 7 yaşındaki Hira Nur Demircan, arkadaşlarıyla oturdukları sitenin bahçesindeki parkta oynarken, siteye yakın binada oturan Barış B., gürültü yapmamaları için çocukları uyardı. Çocuklar oynamaya devam ederken Hira Nur Demircan evine giderek, annesine sırtının acıdığını söyledi. Küçük kız, vurulduğunun anlaşılması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak çocuğun sırtında bulunan kurşun çıkarılamadı. Olaydan birkaç gün sonra Hira Nur Demircan'ın sırtındaki kurşun operasyonla alındı.

HEDEF ALARAK ATEŞ ETMİŞ

Hazırlanan bilirkişi raporunda, Barış B.'nin evindeki pencerenin camında bulunan sinekliğin delindiği, pencerenin önündeki beton duvarda sıyrılmış beton izleri tespit edildi. Öte yandan şüpheli Barış B.'nin, Hira Nur Demircan'a yaklaşık 5 metre mesafeden ateş ettiği ve küçük kızı hedef aldığı kaydedildi.

23 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yakın mesafeden ateş eden şüpheli Barış B.'nin, ses çıkararak oynayan çocuklara sinirlenerek, sonucunu düşünmeden ateş etmesinin öldürme kastı olduğuna kanaat eden savcılık, şüpheli hakkında “çocuğu öldürmeye teşebbüs” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU



Pendik’te bir maganda parkta oyun oynayan çocukların üzerine ateş etmişti. Kurşun yağmuruna tutulan 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak ağır yaralanmıştı. Kurşunların hedefi olan minik kız sırtındaki kurşunla yaşamaya çalışırken, yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansımıştı.