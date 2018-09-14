Pendik- Tuzla minibüs hattına operasyon

İstanbul'da minibüs şoförleri üzerinde baskı kurarak haraç, yağma olaylarına karıştığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.Liderliğini Pendik Birleşik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat A.'nın yaptığı çetenin çok sayıda suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Çete lideri lüks yaşamıyla da dikkat çekti.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Pendik Birleşik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat A.’nın yaptığı belirlenen bir suç örgütü belirlendi. HARAÇ İSTİYORLAR, VERMEYENİ VURUYORLARDI! Suç örgütünün Pendik ve Tuzla’da faaliyet gösteren minibüsçüleri baskı altına alarak tehditle haraç aldıkları, haraç vermeyenleri silahla vurdukları tespit edildi. 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yapılan tespitler üzerine polis ekipleri sabah saatlerinde çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Vedat A. ve aralarında kardeşlerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 mermi, 5 pompalı tüfek, 17 kartuş, 2 şarjör, 31 kurusıkı fişek, 11 bin 95 TL para ele geçirildi. SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇIKAN FOTOĞRAFLAR Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Vedat A.’nın kardeşi H.A.’nın 2013 yılında cinayete karıştığı ve 5 suçtan arandığı ortaya çıktı. Minibüsçülere kan kusturan çetenin lideri Vedat A.’nın sosyal medya hesaplarında lüks yaşamı dikkat çekti. Lüks araçları olan çete üyelerinin malvarlıklarına el konulması konusunda çalışmanın sürdüğü öğrenildi.