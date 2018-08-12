Pendik’te dehşet: Ayaklarını bağlayıp 4. kattan attılar

Pendik'de ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ayakları bağlı yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

AYAKLARI ÇARŞAFLA BAĞLANMIŞ

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin cesedi ve evinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan kişinin 3 ev arkadaşını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polisleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Görgü tanıkları “7-8 kişi birlikte kalıyorlar. Yerde görünce araç çarptı zannettik” diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise “Çatıda dövdüler adamı herhalde. Beyaz bir çarşafla balkondan atmışlar” dedi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde ayakları bağlı kişi 4. kattan yere çakılıyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir araç son anda duruyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA