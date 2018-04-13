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Pendik’te eşini öldüren kadın savcının itirazı üzerine tutuklandı

Pendik’te tartıştığı eşi Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren, suçun meşru müdafaa sınırları içinde ve taksirle öldürme kapsamında kalacağı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Betül Filiz, soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ
android-time 17:35 13 Nisan 2018
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Pendik’te eşini öldüren kadın savcının itirazı üzerine tutuklandı
Pendik’te tartıştığı eşi Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren, suçun meşru müdafaa sınırları içinde ve taksirle öldürme kapsamında kalacağı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Betül Filiz, soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine tutuklandı.

İstanbul Pendik'te 6 Nisan'da 5 çocuk annesi Betül Filiz eşiyle tartıştı. Tartışma üzerine Filiz, eşi Sedat Filiz’i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Emniyet işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen Betül Filiz, “eşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, suçun vasfının değişme ihtimali ve suçun meşru müdafaa sınırları içinde kalabileceği gerekçesi ile savcının tutukluluk talebinin reddine, Betül Filiz’in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

 

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SAVCI İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının mahkeme kararına itirazı üzerine Betül Filiz hakkında dün yakalama kararı çıkarıldı. Bugün gözaltına alınan Filiz adliyeye getirilerek, mahkemeye sevk edildi.

Betül Filiz mahkemedeki sorgusunda “Anlattığım her şey gerçektir. Anlattığım eziyete 15 yıldır katlanıyorum. Cinayet işleme niyetinde olsam 15 yıldır bunu yapmış olurdum. Bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım vardır” ifadelerini kullandı. Betül Filiz'in avukatı ise müvekkilinin suçu kasten işlemediğini belirterek, “En küçükleri 2 ve 4 yaşında olan 5 çocuk sahibidir. Maktulün 22 tane kasten yaralama suçuna ilişkin kaydı bulunmaktadır” dedi.

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Mahkeme, Betül Filiz'in “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Son güncelleme: android-time 18:5413.04.2018
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