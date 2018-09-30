Pendik’te komşu dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Pendik'te yaşanan komşu dehşetinde 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehadet Sokak’ta meydana geldi. Daha önceden kavgalı olan iki komşu arasında bugün yine tartışma çıktı. İddiaya göre pompalı tüfekle komşusunun evine gelen M.A. (42), önce havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine aşağı inen komşularına rastgele ateş açmaya başlayan zanlı, Semra Kaya’yı öldürdü. Silahlı saldırıda Z.K., P.K. ve Y.K. isimli şahıslar ise yaralandı. Yaralılar Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Z.K.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu, P.K ve Y.K’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren M.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırının gerçekleştiği sokakta delil toplama çalışması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Semra Kaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İHA