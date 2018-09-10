Pendik’teki lisede rehin alma olayı | Son dakika haberleri

Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı. Okul binasına giren Özel Harekat polisleri ve müzakereci polislerin ikna çalışmaları sürüyor.

Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut K. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği isminin Hümeyda olduğu belirtilen nişanlısını rehin aldı.

Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi. Polisin ikna çalışması sürüyor.

‘OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLİSİ’

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Müzakereler sürüyor. Şahıs okul aile birliğinde çalışan şahsı rehin aldı” diye konuştu.

‘SİLAH DEĞİL, BIÇAK VAR’

Nişanlısını rehin alan Umut K’nın müzakereci polise, silahının olmadığını ve elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenildi.

OKUL VE ÇEVRESİ BOŞALTILDI

Özel harekat polisleri, güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlileri, öğrenci velilerini bina dışına çıkartırken, bahçedeki gazetecileri de olay yerinden uzaklaştırdı.

Ayrıntılar gelecek…

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